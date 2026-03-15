Un varón de 34 años resulta herido en un accidente entre un coche y una moto a la altura de Torremenga

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PLASENCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años ha resultado herido en un accidente de tráfico entre un coche y una moto en la carretera EX-203 a su paso por Torremenga (Cáceres).

Según ha informado el 112, el accidente se ha producido en torno a las 17,50 horas de este pasado sábado. El herido, policontusionado y con un estado de "menos grave", ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Hasta el lugar del accidente, se han trasladado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de tráfico de la Guardia Civil.