Un varón de 56 años resulta herido "menos grave" en una colisión entre dos vehículos en Ruecas (Badajoz)

BADAJOZ, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado herido de carácter "menos grave" en una colisión entre dos vehículos ocurrida este sábado cerca de la localidad pacense de Ruecas.

El siniestro ha sido registrado minutos antes de las 10,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida colisión en el kilómetro 17 de la EX-A2.

Tras ser rescatado por los bomberos, al haber quedado atrapado, el herido ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena con policontusiones y una fractura cerrada de esternón.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de servicio de la Guardia Civil, efectivos del Parque de Bomberos de Don Benito y un equipo de guardia de mantenimiento de carreteras, según informa el Centro 112.