El varón rescatado en Cerezal (Cáceres) presenta signos de hipotermia y está en "aparente buen estado"

Imagen de la zona - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El varón rescatado en la alquería hurdana de Cerezal (Cáceres) presenta signos de hipotermia y se encuentra en "aparente buen estado de salud", según ha informado la Guardia Civil.

La localización de este hombre por parte de la benemérita se ha visto dificultada por las características del terreno, con una zona abrupta, de difícil acceso, con abundante maleza y vegetación densa.

Han sido agentes del Equipo Pegaso quienes han encontrado a este varón que, a pesar de llevar varios días desaparecido, se encontraba en "aparente buen estado de salud" aunque presentaba signos de hipotermia.

Tras su rescate y una primera valoración realizada en el lugar de los hechos, fue trasladado en ambulancia al centro de salud de Nuñomoral para recibir la atención sanitaria necesaria y ser sometido a una evaluación más exhaustiva.

El operativo de búsqueda se ha centrado en el rastreo de terreno rural abierto, zonas de monte, caminos y pistas de la zona en la que desapareció.

En el dispositivo, que se ha reanudado a primera hora de este jueves, han participado más de una treintena de agentes, como patrullas de seguridad ciudadana, el Equipo PEGASO con drones o miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).

También han intervenido el Servicio Aéreo de la Guardia Civil y un Equipo Cinológico, con guía y perro especializado en la búsqueda de personas, entre otros recursos.