Vecinos de Santiago en Cáceres piden más presencia policial y la revitalización de la plaza para mejorar la convivencia

CÁCERES, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del entorno de Santiago en Cáceres han pedido que se aumente la presencia policial en la zona para evitar conductas incívicas de algunas personas que consumen alcohol y drogas, e inclumplen las normas sanitarias para prevenir los contagios por coronavirus. Asimismo, han solicitado que se desarrolle ya el proyecto de reforma y revitalización de la plaza, que se va a financiar con fondos Edusi a través de la Diputación de Cáceres, con un presupuesto cercano a los 400.000 euros.

Así lo ha indicado Julia Gonzalo, representante de la asociación de vecinos Ciudad Monumental de Cáceres que ha asistido este martes a la reunión de la Mesa por la Convivencia de la Plaza de Santiago, en la que también han participado el concejal de Seguridad, Andrés Licerán, la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, así la Policía Loca, los servicios sociales del Consistorio y otros vecinos de la zona.

Gonzalo ha explicado a los medios de comunicación que la principal demanda de los habitantes de esta zona, habitada por alrededor de un millar de personas, es que se aumente la presencia policial para "presionar un poco" y que las personas que consumen alcohol y menudean con droga en la plaza "no sientan impunidad".

Unos problemas de convivencia que han vuelto este verano tras el confinamiento provocado por el estado de alarma y porque, ante la situación de crisis sanitaria, las familias ocupan menos los espacios públicos, lo que ha provocado que aumente la presencia de estas personas en la calle, que han generado "algunos problemas" de convivencia por conductas incívicas.

"Los vecinos queremos impulsar estas reuniones para ejercer un trabajo de coordinación y prevenir que de nuevo vuelvan a surgir problemas y a deteriorarse la situación por la nula presencia de familias en la calle debido a la pandemia", ha indicado Gonzalo, que ha trasladado a los responsables municipales la preocupación de los vecinos ante la posibilidad de que se agraven estos problemas.

Según ha relatado, tras el confinamiento ha aumentado la presencia de estas personas en la plaza, lo que ha provocado que los vecinos hayan asistido a peleas, que se haya aumentado la inseguridad, y que haya habido enfrentamientos con vecinos porque no se respetan las normas sanitarias porque "algunos no usan mascarilla y tampoco se ajustan a la normativa de no beber en la calle". "Y cuando a alguien le llaman la atención hay problemas", ha sentenciado.

PROYECTO DE REVITALIZACIÓN

No obstante, los residentes del entorno de Santiago no quieren solo que se lleven a cabo medidas coercitivas, sino que se mejore la convivencia con la puesta en marcha del proyecto de reforma y revitalización de esta zona, que se diseñó a través de un proceso de participación vecinal hace un año.

En este proceso participaron todos los vecinos del entorno y se elaboró por consenso de residentes y técnicos, incluidos representantes del Colegio Oficial de Arquitectos (Coade), que también aportaron su grano de arena en el diseño de la mejora de los espacios.

"En ese proyecto se incluyó mejorar la plaza para que la recuperen las familias y regular los aparcamientos, la convivencia entre vecinos y animales y una serie de medidas que, por la propia complejidad de la plaza, no se pueden acometer porque no queremos cambiar la fisionomía pero sí es necesario realizar algunas reformas", ha incidido la representante vecinal.

Cabe recordar que este proyecto urbanístico está pendiente de que las propuestas se trasladen a las administraciones implicadas para que "el ayuntamiento se pueda sumar a esta iniciativa", ha dicho Gonzalo en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión.

Asimismo ha explicado que con este encuentro se retoma un trabajo que se venía desarrollando en el barrio para mejorar la zona de la plaza de Santiago, donde se ha incrementado la "crispación" en el vecindario por no poder realizar proyectos como las jornadas de convivencia que se habían desarrollado en la plaza con anterioridad a la pandemia.

Respecto a la disminución de residentes en la zona, la representantes vecinal no cree que hay sido el motivo de la presencia de transeúntes, aunque insiste en que eso propensa "una convivencia incómoda y más insegura". "El descenso de habitantes en la zona monumental responde a otro tipo de criterios", ha señalado.

MÁS POLICÍA Y OTRO PROCESO PARTICIPATIVO

Por su parte, el concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha informado tras la reunión de que se reforzará la presencia policial en la plaza de Santiago y alrededores para evitar actuaciones incívicas en la zona, ya que aunque aclara que siempre ha habido vigilancia es necesario "ganar en visibilidad".

Asimismo, a partir de ahora se va a mejorar la comunicación entre los servicios sociales, la asociación de vecinos, la policía y el Ayuntamiento, para "evitar ciertas actitudes incívicas". "Para ello, será necesaria la realización de una intervención social potente y, cuanto antes empecemos, antes podremos evitar que vuelvan a ocurrir esas situaciones", ha añadido el edil.

Por otra lado, el Consistorio ha planteado con la asociación de vecinos que comience el diálogo sobre la reforma de la plaza de Santiago, a través del proyecto Edusi de la Diputación de Cáceres.

Para ello, se convocará una reunión "próximamente" desde las concejalía de Participación y Patrimonio con la asociación de vecinos, para ver cómo va a ser ese proceso participativo, en el que participará también el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y para que se pueda empezar "cuanto antes" esa reforma que "fue un compromiso electoral del equipo de Gobierno actual y que llevaremos a cabo esta legislatura", ha dicho.

"No queremos una lluvia de ideas, queremos un proyecto real. Por eso se inicia otro proceso participativo, que tendrá como base el que ya realizó la asociación de vecinos en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), para que la Diputación de Cáceres lo ponga a licitación. Queremos que sea lo más efectivo posible para solucionar los problemas reales de la plaza", ha concluido Licerán.