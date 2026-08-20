Vecinos de tres alquerías vuelven a sus casas y el fuego de Pinofranqueado ha arrasado ya 4.800 hectáreas

Un hidroavión trabaja en el incendio de Pinofranqueado (Cáceres) - Carlos Criado - Europa Press

Se mantiene el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex pero hay "cierto optimismo" al mejorar las condiciones climatológicas

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves, día 20, que los vecinos de tres de las once alquerías que permanecían evacuados debido al incendio de Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes de Cáceres, pueden volver a sus casas y los de la localidad de Nuñomoral permanecerán confinados pero en el casco urbano, por lo que pueden salir de sus domicilios.

El resto de vecinos evacuados de las otras ocho alquerías permanecen alojados en la residencia de estudiantes de Caminomorisco, excepto las personas vulnerables que han sido trasladadas a Plasencia.

En concreto, pueden regresar a sus domicilios los habitantes de Robledo, Castillo y Avellanar, aunque solo podrán hacerlo "en total libertad" los de Robledo, mientras que los de Castillo y Avellanar deben permanecer confinados dentro del casco urbano, por seguridad y para facilitar las labores de los medios de extinción en las inmediaciones de estas alquerías.

Así lo ha avanzado la presidenta extremeña, que ha participado en la reunión del Cecopi de las diez de la mañana, en la que se ha analizado la evolución de este incendio, que mantiene el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex. Ya han ardido 4.800 hectáreas y, en estos momentos, se encuentran trabajando sobre el terreno 273 efectivos, de los que 26 son medios aéreos.

En la reunión del Cecopi se ha acordado también que todas las alquerías incomunicadas tengan presencia de Guardia Civil y efectivos de protección civil, así como contacto continuo con Iberdrola para garantizar el suministro eléctrico.

AVENCE LENTO DEL FUEGO

Guardiola ha señalado que durante la noche ha habido "pequeños avances" en el control del fuego que ha avanzado de forma "lenta". Los efectivos han trabajado en la zona oeste de Aldehuela y de Horcajo y también en la zona sur de El Cerezal. "Se han concentrado ahí todos los esfuerzos", ha dicho la presidenta extremeña en declaraciones a los medios tras participar en la reunión.

Así, esta mañana los trabajos también se van a concentrar en estas dos zonas, en la zona de El Cerezal, en la zona de Horcajo-Aldehuela y en el flanco norte, donde "hay una lengua que va bajando lentamente y se va a sostener con los medios aéreos". "Esperemos que puedan avanzar y poder seguir controlando este tremendo incendio", ha subrayado la presidenta.

En cuanto a las medidas adoptadas se mantiene la situación operativa 2 del Plan Infocaex y el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex. "Y a seguir trabajando con prudencia, con cierto optimismo, porque las condiciones meteorológicas del día también son favorables, y con toda la fuerza, todas las ganas del mundo para seguir avanzando y seguir dando buenas noticias", ha manifestado Guardiola.

"La meteorología no es mala. Han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología y lo que tenemos es que ser optimistas y dejar trabajar a los profesionales que puedan atajar este incendio cuanto antes", ha incidido la presidenta extremeña.

Sobre el problema que hay con el agua en la residencia de estudiantes de Caminomorisco donde permanecen alojadas las personas evacuadas, Guardiola ha explicado que se ha avisado a la Diputación de Cáceres para que puedan solucionar este asunto a través del consorcio MásMedio, que es quien gestiona el abastecimiento de agua en la zona.

En relación a los dos puntos del fuego que habían cruzado a la provincia de Salamanca, la presidenta ha avanzado que ha hablado con su homologo de Castilla y León y que se ha conseguido frenar el avance del fuego y "está controlada" la zona. "Está todo bien", ha zanjado.

Por ello, los trabajos de control y extinción se concentrarán esta mañana en zona de El Cereza, para "seguir protegiendo en el casco urbano", y en la zona de Aldehuela y Horcajo, además de en el flanco norte conde también se actuará con medios aéreos. "Esperemos que a las tres, que es el próximo Cecopi, podamos dar mejores noticias de las que damos ahora", ha concluido María Guardiola.

En cuanto a las vías de comunicación afectadas, continúan cortadas las carreteras CC-122 y CC-137. Asimismo, se ha procedido al corte de la carretera CC-136, que permanece igualmente cerrada al tráfico con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, según informa la Guardia Civil.