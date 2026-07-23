Una veintena de jóvenes del Campo de Voluntariado del Festival de Teatro de Mérida visitan la sede del certamen

Los jóvenes participantes en el Campamento Internacional del Voluntariado visitan la sede del Festival de Mérida - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de jóvenes de ocho países que participan en el Campo Internacional de Voluntariado del Festival de Teatro Clásico de Mérida han visitado este jueves la sede del certamen, así como la exposición que ofrece.

Organizado en colaboración con el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), el programa ofrece a sus participantes la oportunidad de descubrir cómo se gesta uno de los festivales de teatro clásico más importantes del mundo, al tiempo que fomenta el intercambio cultural, la convivencia y la participación activa en la programación del certamen.

En esta edición, el Campo Internacional de Voluntariado reúne a 20 jóvenes, once procedentes de distintos países como Italia, México, Armenia, Alemania, la República Checa, Serbia y Francia, y nueve de otras regiones como Extremadura, Galicia, Euskadi, Navarra, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Durante su estancia en Mérida, los participantes han profundizado en la cultura clásica a partir del mito de Alcestis, asisten a representaciones del Festival en distintos espacios escénicos, conocen el funcionamiento interno de un evento cultural de estas dimensiones y desarrollan una creación colectiva contemporánea que culmina con la representación de 'Alceste. Lo hago por amor 1.0', dentro de la programación de Agusto en Mérida.

Dentro de las actividades previstas, este jueves los jóvenes participantes han visitado la sede del Festival de Mérida para conocer el trabajo que desarrollan los distintos departamentos que hacen posible cada edición.

Durante el recorrido han conocido el funcionamiento de áreas como dirección, producción, comunicación, protocolo o gerencia, además de conocer el espacio donde se celebran las ruedas de prensa de presentación de los espectáculos y han visitado la exposición de Pedro Cano instalada en la sede del Festival.

En la visita han participado el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, María José Tovar; la delegada de Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor; la directora del Campo Internacional de Voluntariado, Raquel Bazo, y el director de Agusto en Mérida, Javier Llanos.

Durante el encuentro, el director del Festival, Jesús Cimarro, ha destacado que el Campo Internacional de Voluntariado representa "uno de los proyectos que mejor reflejan el compromiso del Festival con la formación y la creación", al tiempo que ha puesto en valor la diversidad cultural que reúne cada edición esta iniciativa y la experiencia de convivencia, aprendizaje y creación compartida que ofrece a la juventud participante.

Asimismo, ha agradecido el trabajo desarrollado por Raquel Bazo al frente del proyecto y subrayó que el teatro "no solo se disfruta desde el escenario o desde el patio de butacas, sino que también se vive compartiendo, creando y aprendiendo juntos", animando a los jóvenes a aprovechar estos últimos días y llevarse consigo no solo los conocimientos adquiridos, sino también las amistades y vivencias construidas durante su estancia en Mérida, según señala el certamen teatral en nota de prensa.

Por su parte, la directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, María José Tovar, y la delegada de Patrimonio Arqueológico y Museos del Ayuntamiento de Mérida, Pilar Amor, han coincidido en destacar el valor de un proyecto que brinda a jóvenes de diferentes países y comunidades autónomas la oportunidad de convivir, compartir experiencias y acercarse al teatro clásico desde una perspectiva participativa, convirtiéndose en una experiencia vital y cultural difícil de olvidar.

La directora del Campo Internacional de Voluntariado, Raquel Bazo, ha resaltado el "impacto" de esta iniciativa recordando el testimonio de una participante turca de la edición de 2024, quien, tras interpretar el personaje de Clitemnestra, le había escrito este año para contarle que aquella experiencia le había cambiado la vida, ayudándole a encontrar respuestas personales y marcando un punto de inflexión en su trayectoria artística.

En la actualidad, ha explicado Bazo, aquella joven dirige su propia obra en Finlandia, un ejemplo que demuestra la huella que deja este proyecto mucho más allá de los días de convivencia en Mérida.

Además, la visita ha permitido a los jóvenes descubrir el trabajo que desarrollan los distintos equipos que hacen posible el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, desde la dirección y la producción hasta las áreas de comunicación, protocolo y gerencia.

Además, han conocido el espacio donde cada semana se presentan los espectáculos de la programación y han recorrido la exposición de Pedro Cano, una de las propuestas culturales que ofrece la sede del certamen durante esta edición.