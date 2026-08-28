Las ventas del comercio minorista suben un 2,2% en julio en Extremadura, entre los mayores aumentos del país

Archivo - Una pescadera en su establecimiento - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han subido un 2,2 por ciento en julio en Extremadura en tasa interanual, frente al 0,2 por ciento de descenso acumulado como media nacional.

De este modo, Extremadura se sitúa entre las regiones con mayor incremento de las ventas en dicho sector, tras Aragón (+4,6 por ciento), Murcia (3,1 por ciento) y Castila-La Mancha (+2,3 por ciento), y con el mismo indicador que Melilla (+2,2 por ciento), según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, de enero a julio la comunidad extremeña registra un incremento del 3,8 por ciento en las ventas del comercio minorista, por encima del 1,6 por ciento de media nacional.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista ha aumentado en julio un 0,6% en Extremadura respecto al mismo mes de 2025; y acumula un 0,8 por ciento de subida de enero a julio.

A su vez, a nivel nacional las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 0,2% en julio, tasa 2,8 puntos inferior a la del mes previo, según el INE.

Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista regresa de nuevo a tasas negativas en el país después del avance del 2,6% experimentado en junio.

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