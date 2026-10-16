Las ventas de la industria se reducen en Extremadura un 2,1% en agosto en tasa interanual

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se ha reducido Extremadura un 2,1% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 12,9 puntos de diferencia con la media nacional, que ha registrado un crecimiento del 10,8 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,7 por ciento en Extremadura, 2,2 puntos de diferencia con la media nacional (4,9 por ciento).

Mientras, a nivel nacional la cifra de negocios de la industria se ha disparado un 10,8% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril.

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