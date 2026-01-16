Las ventas del sector servicios suben un 3,2% interanual en noviembre en Extremadura y el empleo crece un 1,5%

Archivo - Varias mujer miran la entrada de una tienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/ MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Extremadura ha aumentado su facturación un 3,2 por ciento el pasado mes de noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 1,2 puntos menos que la media nacional, que ha sido del 4,4 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 3 por ciento en Extremadura, 1,6 puntos menos que la media nacional (4,6%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios ha subido un 1,5 por ciento en noviembre Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

De acuerdo a estos datos, el sector servicios ha aumentado en todas las comunidades autónomas en noviembre con Comunitat Valenciana (+7,20%), País Vasco (+6,80%) y Aragón (+6,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se han situado Castilla-La Mancha (2,70%), Andalucía (3%) y Asturias (3%).

La tasa anual del índice de empleo ha sido positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía, que ha registrado una caída del 0,24 por ciento.

