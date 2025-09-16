El verano en Extremadura ha sido el más cálido de los últimos 45 años, con 1,9 grados más que la media

BADAJOZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los meses de junio, julio y agosto han sido los más cálidos en la comunidad extremeña de los últimos 45 años, con 1,9 grados más que la media del periodo de referencia, situado entre 1981 y 2025.

Así lo ha avanzado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, en rueda de prensa este martes en Badajoz, en la que ha señalado que la temperatura media del trimestre entre junio y agosto en la región ha sido de 27,1 grados, mientras que la media de referencia es de 25,2 grados, lo que supone 1,9 grados más de la media, lo que permite clasificarlo como extremadamente cálido, "fuera del rango".

De hecho, en el periodo de referencia entre 1981 y 2025, no hay ninguno tan cálido como éste, tras junio y agosto "extremadamente cálidos" y julio "muy cálido", ha resaltado Núñez.

"Básicamente es un verano como nunca", tanto en la temperatura media y como por sus características de olas de calor, que han sido dos, una del 18 de junio al 4 de julio y otra del 3 al 18 de agosto, "muy significativas", de las dos "más largas" y de las "más intensas", en concreto la tercera y la cuarta más larga de la serie histórica.

