Vergeles aboga por "proteger" la dieta mediterránea que hay en España y la "gran producción de carnes muy saludables"

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha abogado este jueves por "proteger" la "gran dieta mediterránea" que hay en España toda vez que ha defendido la "gran producción de carnes muy saludables que se ha demostrado en ensayos clínicos".

"Creo que tenemos una gran dieta mediterránea en España que tenemos que proteger; creo que tenemos una gran producción de carnes muy saludables que se ha demostrado en ensayos clínicos y, por tanto, no podemos criminalizar una cosa ni criminalizar la otra sino potenciar en la educación para la salud que los hábitos de la dieta tienen que ser lo más saludables posible", ha espetado.

De esta forma se ha pronunciado Vergeles este jueves en Mérida, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que recomendaba reducir el consumo de carne, y respecto de las que ha señalado que si las declaraciones estas son la antesala del nutriscore, quiero decir que ahí no nos va a encontrar", ha apuntado.

Así se lo ha transmitido al secretario de Estado de Consumo, a la secretaria de Estado de Sanidad, y la consejera de Agricultura se lo ha dicho secretario de Estado de Agricultura: "si es una recomendación para utilizar la dieta mediterránea me sumo a las palabras del ministro Garzón, pero en ese contexto".

De este modo, el titular extremeño de Sanidad ha apuntado que no sabe "en qué estudio se basan" para estas declaraciones y ha incidido en que ha "demostrado que el Gobierno de España puede contar con toda la colaboración de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, pero el Ministerio de Consumo no nos va a encontrar si lo que quiere es aplicar el nutriscore en los productos de Denominación de Origen o en los de Indicación Geográfica Protegida (IGP)".

A este respecto, ha remarcado que hay "grandes productores de carnes, de productos cárnicos, de jamón, de mucha calidad" que "el nutriscore no sirve para clasificar". "No puede ser que un bote de nocilla tenga la misma clasificación que un jamón ibérico, esto no puede ser, y eso no es la imagen que se puede dar", ha lamentado.

Además, ha apuntado que "la voluntariedad de utilizar o no utilizar el nutriscore tampoco es una solución al problema" ya que, a su juicio, "cualquier ciudadano de otro país que no conozca las bondades" de las carnes españolas puede "pensar que como no tiene el nutriscore" se quiere "ocultar algo y no, y no".

"Lo que queremos es un sistema de clasificación de los alimentos que permita que se pueda utilizar la dieta mediterránea", ha ensalzado al tiempo que ha indicado que solo ha escuchado "el corte" de las declaraciones de Garzón y que no le "gusta opinar sobre cortes". "Pero sí quiero advertir de esta cuestión", ha concluido.

José María Vergeles ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas este jueves en Mérida, antes de asistir a la presentación de 'Construye tu futuro'.