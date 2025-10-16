Vox cree que el presupuesto de Guardiola perpetúa el modelo del PSOE: "ha traicionado el cambio" que prometió erradicar

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, valora el proyecto de ley de presupuestos. - VOX EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha arremetido contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, por presentar un proyecto de ley de Presupuestos para 2026 sin dialogar con la oposición, bajo el chantaje de convocar elecciones si no se aprueban, y todo ello a pesar de perpetuar el modelo del PSOE.

"El cambio que Extremadura necesita pasa por eliminar los chiringuitos ideológicos y reducir impuestos, pero Guardiola hace justo lo contrario: perpetúa el modelo socialista que prometió erradicar", ha valorado el dirigente de Vox.

En una comparecencia en la Asamblea tras la presentación de las cuentas, en la que no ha avanzado si presentarán o no una enmienda a la totalidad para pedir la devolución de las cuentas a la espera de analizar su contenido en el seno del grupo, ha arremetido contra el gobierno regional, que "vive en una fantasía que no se corresponde con la vida real de los extremeños", y contra su presidenta, a la que acusa de haber "traicionado el cambio" y de demostrar su "incapacidad para gobernar en minoría", concluyó Pelayo.

También la ha acusado de "chantajear a los extremeños" con una cita con las urnas un año antes de lo previstos por indicación del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y su "súper domingo electoral".

"Feijóo da la orden y Guardiola ejecuta. Extremadura no puede ser rehén de los intereses del Partido Popular en Madrid. VOX no se deja chantajear", ha advertido, al tiempo que ha señalado que la cita con las urnas constataría el "fracaso" de la propia presidenta de la Junta.

Asimismo, le ha reprochado que haya presentado las cuentas autonómicas "sin diálogo, sin consenso y sin escuchar a la oposición", pese a gobernar en minoría. "Ha convertido los presupuestos en una pantomima orquestada desde Génova. Es lo mismo que el PSOE, pero con 500.000 euros más. No hay una sola medida de cambio real", lamenta.

El parlamentario de VOX ha señalado que el PP "ha asumido por completo las políticas del Partido Socialista" y está "deseando pactar" con el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, imputado por presunta corrupción.

"Quien se sienta a pactar con un corrupto se corrompe. Guardiola sería capaz de sentar al propio Gallardo en el Consejo de Gobierno", ha aseverado.

Sobre las cuentas, critica que el proyecto mantiene e incluso "aumenta el gasto político, las subvenciones a sindicatos y cooperación internacional", y las partidas destinadas a la "ideología de género".

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en Extremadura lamentó además que el Gobierno autonómico "viva en una burbuja de propaganda" mientras la realidad de la región "sigue siendo la de siempre", en alusión a "paro estructural, falta de vivienda asequible, crisis en el campo" y la amenaza del cierre de Almaraz, "asfixiada por los impuestos de Guardiola y Sánchez".