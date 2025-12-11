Vox espera un "gran resultado" en las elecciones del 21D y ve "prematuro" elucubrar sobre una entrada en el Gobierno

Archivo - Imagen de archivo del senador y cabeza de lista de Vox por la provincia de Badajoz en las elecciones autonómicas de Extremadura del 21D, Ángel Pelayo Gordillo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador y cabeza de lista de Vox por la provincia de Badajoz en las elecciones autonómicas de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, augura que su partido va a obtener un "gran resultado" en los comicios del 21D, y considera "absolutamente prematuro" elucubrar sobre si la formación entraría o no en el nuevo Gobierno autonómico.

"Vox es un partido genuinamente transformador. Vamos a sacar un gran resultado en las elecciones. Tenemos el mejor candidato, Óscar Fernández, lo ha demostrado durante estos dos años", ha espetado en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, donde ha remarcado que su formación "es la garantía de transformación y de progreso para Extremadura".

En este sentido, ha ahondado en que Vox concurre a las elecciones "como la esperanza para Extremadura"; y ha incidido en que las de la comunidad extremeña supondrán "el primer paso de unas elecciones que vendrán después y que harán que España realmente tenga un periodo de prosperidad y de transformación, bajo el liderazgo de Santiago Abascal".

Al mismo tiempo, y sobre el debate electoral que se celebrará esta noche en Canal Extremadura Televisión, Ángel Pelayo Gordillo ha adelantado que el candidato de Vox, Óscar Fernández, acudirá para "decir la verdad, que es exactamente lo que ha venido haciendo durante toda su época de portavoz durante esta truncada legislatura por la decisión de María Guardiola de convocar elecciones".

Esta circunstancia del adelanto electoral, además, a su juicio manifiesta el "fracaso" de María Guardiola "a la hora de gobernar, a la hora de saber llegar a acuerdos, y a la hora de transformar Extremadura como prometió al principio de la legislatura".

También ha señalado que en el debate de esta noche Óscar Fernández "va a desenmascarar la estafa del Partido Popular, y la corrupción incesante porque que no dejan de salir noticias del PSOE, también en Extremadura".

En este punto, ha recordado "la trayectoria personal y política del señor Gallardo, quien concurre de una manera inexplicable a las elecciones en nombre del PSOE, ese partido corrupto y dañino, liderado por una persona corrupta y dañina".

Al mismo tiempo, en el debate en Canal Extremadura los extremeños podrán comprobar, ha apuntado, que Óscar Fernández "es un candidato sincero, preparado, válido", y que Vox mantiene lo que ha propuesto "desde el primer momento", a diferencia de otros como María Guardiola o Miguel Ángel Gallardo, añade.

Finalmente, preguntado sobre si Vox planteará "alguna sorpresa" en el debate, Gordillo ha indicado que "no" porque "verdaderamente el mensaje de Vox es conocido" y está "difundido" en su programa electoral, que recoge medidas con "sentido común".