Vox espera que el nuevo gobierno de la Junta traiga el "progreso" para que Extremadura "de una vez despegue"

El diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo ha manifestado que espera que el nuevo gobierno de la Junta traiga el "progreso" para que la región "de una vez despegue, progrese y cambie".

"Espero el progreso para Extremadura. Espero que Extremadura cambie. Es para lo que hemos llegado a este pacto. Espero que Extremadura de una vez despegue, progrese y cambie. Sobre todo, este pacto está basado en un cambio de rumbo. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y es un pacto que se va a cumplir", ha reiterado.

Gordillo, en declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, ha subrayado que la presente semana será "importante" para la política en Extremadura y para los ciudadanos, ya que tras la investidura y toma de posesión de la 'popular' María Guardiola se dará a conocer la estructura nuevo gobierno.

Así, ha avanzado que será una estructura para trabajar para "todos los extremeños" y para que sea un "gobierno estable y duradero y que solucione los problemas de los extremeños, que es el objeto de Vox, el empeño de Vox y de todo el gobierno".

Respecto a los miembros de Vox en el nuevo Ejecutivo regional, Ángel Pelayo Gordillo ha recordado que, junto a Óscar Fernández, que será vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, su partido contará con otra persona en el Consejo de Gobierno que se ocupará de las competencias en materia de agricultura y ganadería.

Sobre esa persona, Gordillo ha señalado que no puede adelantar su nombre por un "elemental sentido de respeto" hacia la presidenta de la Junta de Extremadura, aunque ha apuntado que se conocerá de manera pública en un breve espacio de tiempo. "No puedo adelantarles nada, tengan ustedes un poco de paciencia porque esto se conoce en seguida", ha incidido.

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