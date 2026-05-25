Vox en Extremadura espera que en el juicio a David Sánchez y Gallardo caiga "todo el peso de la ley" sobre la "mafia"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa - VOX

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha confiado en que "caiga todo el peso de la ley" sobre el "clan socialista" que lleva la "corrupción" en su "ADN".

De este modo se ha pronunciado en alusión al inicio el próximo jueves del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz en época en la que el también exlíder del PSOE en la región Miguel Ángel Gallardo presidía dicha institución.

"Aunque intentan lavar su imagen cambiando al secretario general, a la dirección del partido, etcétera, etcétera... Da igual, los españoles ya saben que la corrupción está en el ADN del PSOE y que son una auténtica mafia", ha espetado al respecto en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida.

"Por tanto, ahora que caiga todo el peso de la ley sobre estos señores que llevan años y años malversando dinero de todos, jugando con el esfuerzo y el sudor de los que trabajan y pagan impuestos", ha añadido en una comparecencia en la que también ha afirmado que comienza una "semana dura" para el "clan socialista" también por la declaración ante los tribunales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Comienza una semana dura para el clan socialista porque no sólo es el tema de Zapatero ante los tribunales que acapara sin duda toda la actualidad, sino que también, concretamente dentro de tres días, comienza el juicio contra el hermanísimo David Sánchez y el antiguo secretario general del PSOE, el que fue candidato en Extremadura el pasado 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo", remarca.

REUNIÓN GUARDIOLA-SÁNCHEZ COTRINA

Por otra parte, preguntada sobre la reunión prevista este martes, día 26, entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el nuevo secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, la portavoz de Vox en la Asamblea ha respetado el encuentro, y ha insistido en que el PP y Vox son dos partidos "diferentes".

"La presidenta de la Junta de Extremadura realiza su trabajo y realiza las reuniones y las valoraciones que ella considera, porque, como bien sabéis, somos un Gobierno, pero somos dos partidos diferentes y por supuesto que respetamos que tanto la presidenta María Guarduela como el Partido Popular tengan que hacer todo lo que ellos consideren como partido, claro", ha declarado.

De igual modo, preguntada sobre los Presupuestos extremeños para 2026, Inés Checa ha señalado que se conocerán "más pronto que tarde", y que serán unas cuentas "acordes a las necesidades de todos los extremeños". "Va a ser muy beneficioso para toda la región, estoy segura", ha espetado.

Finalmente, en su comparecencia, la portavoz parlamentaria de Vox también ha trasladado el "apoyo" de su formación a los técnicos superiores sanitarios, que reivindican la reclasificación profesional al grupo B y el reconocimiento oficial como sanitarios titulados.