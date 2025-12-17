Vox plantea bajar de 65 a 33 los escaños de la Asamblea para reducir la "industria política" creada por PSOE y PP

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, atiende a los medios de comunicación en la Plaza de España de Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha propuesto reducir el número de diputados de la Asamblea regional de los 65 actuales a 33, con el fin de reducir el "gasto en política" que el bipartidismo de PSOE y PP "engorda" constantemente.

Se trata de una de las medidas incluidas en el programa electoral de Vox para las elecciones del próximo domingo, a la que ha hecho referencia este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha recordado que recientemente ambos partidos, PP y PSOE, han acordado justo lo contrario, es decir, aumentar el número de escaños, en las Cortes de Castilla-La Mancha.

"La estafa del bipartidismo no es un eslogan, está basado en hechos reales", ha señalado al recordar el acuerdo para ampliar el parlamente de 33 a 55 diputados, tras llegar a un acuerdo para, en definitiva, "aumentar el gasto político y aumentar el gasto en política".

De esta forma, Vox propone en Extremadura "exactamente lo contrario, la reducción drástica del gasto político", para lo cual plantean una reducción de 65 a 33 diputados en la Asamblea de Extremadura, además de una reducción "radical" de las asignaciones a los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura.

"Creemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los contribuyentes", ha remarcado Fernández Calle, quien subraya que "donde mejor está es en políticas sociales, en políticas de educación, en políticas de vivienda, en políticas de sanidad, y no en el bolsillo de los políticos".

El candidato de Vox considera que con estos 33 diputados la población extremeña estaría "suficientemente representada" y además, asegura que "el 90 por ciento, o posiblemente más", de la población extremeña suscribiría esta medida.

"El bipartidismo ha creado una auténtica industria, una auténtica industria donde terminan por colocar a la inmensa mayoría o muchísimos de los miembros del organigrama de esos partidos políticos y creemos que no redunda absolutamente nada en beneficio del ciudadano, que al fin y al cabo es el que paga la fiesta", ha aseverado.

(Más inoformación en Europa Press)