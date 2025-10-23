Vox registra una enmienda de totalidad a los PGEx 2026 porque son las cuentas de la "minoría" de Guardiola y el PP

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en el registro de la enmienda de totalidad de su grupo a los Presupuestos de la comunidad para 2026 - VOX

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea ha registrado este jueves una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEx) elaborado por la Junta porque "no son los presupuestos de Extremadura, son los presupuestos de una minoría de Extremadura, de Guardiola y del PP de manera exclusiva".

"Ante una persona que no tiene a bien ni siquiera mirar las propuestas que nosotros le enviamos y que además nos insulta, creemos que esta enmienda a la totalidad está mucho más que justificada... y por eso evidentemente la hemos presentado", ha espetado el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, en alusión a la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Tras recordar que Vox envió a la Junta un documento la semana pasada "antes" de que se registraran los presupuestos en el que pedía "un cambio de políticas total, un cambio en Extremadura total" para que pudiera "apoyar" las cuentas, ha lamentado que su partido lo que ha recibido como respuesta han sido "insultos".

"Nosotros lo que pedíamos realmente era que el cambio que María Guardiola no ha querido realizar durante estos dos años de gobierno se realizase y para ello nos basábamos en algo tan simple como los 60 medidas que nosotros firmamos con el PP cuando se invistió a María Guardiola y que en ningún modo alguno han sido cumplidas ni muchísimo menos", ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en Mérida.

Según ha añadido, "a las pocas horas de enviar este documento el consejero Bautista salió a los medios de comunicación a insultarnos. No sólo nos insultó sino que dejó patente que su socio era el PSOE y que no había ninguna posibilidad de negociar con Vox".

"No contento con ello hoy la presidenta de la Junta ha dicho que su posible socio, con quien está negociando los presupuestos de esta tierra es el PSOE, que descarta absolutamente hablar con nosotros, y además nos ha insultado gravemente desde su escaño", ha lamentado.

"Ante una persona que miente, mintió desde el principio, antes incluso de ser presidenta, mintió para ser presidenta de la Junta, ha mentido a todos los votantes y a todos los extremeños que con buena fe querían un cambio real para Extremadura... Ante una persona que además no tiene a bien ni siquiera mirar las propuestas que nosotros le enviamos y que además nos insulta, creemos que esta enmienda a la totalidad está mucho más que justificada... y por eso evidentemente la hemos presentado", ha dicho.

Finalmente, preguntado por los medios sobre si Vox apoyará la enmienda a la totalidad que formula también el PSOE a los PGEx, Fernández Calle ha rehusado adelantar el sentido del voto de su partido. "Nosotros el martes votaremos lo que creamos conveniente y ustedes tendrán evidentemente cumplida cuenta cuando lo vean", ha dicho a los medios.

Cabe apuntar, asimismo, que el portavoz de Vox también ha anunciado el voto en contra de su grupo a la reforma del Reglamento de la Asamblea que plantea el PP para que las legislaturas en Extremadura duren siempre cuatro años aunque se adelanten las elecciones, y que será votada este jueves en el pleno de la Asamblea.