La candidata de Vox al Congreso por Cáceres, Marcela Reigía, atiende a los medios en Guadalupe (Cáceres), a 22 de noviembre de 2026. - VOX

GUADALUPE (CÁCERES), 22 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox al Congreso por Cáceres, Marcela Reigía, ha subrayado hoy en Guadalupe la necesidad de que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos y de que todos aquellos españoles que se han visto obligados a emigrar al extranjero en busca de oportunidades puedan regresar.

Para ello, ha defendido la importancia de impulsar el empleo, facilitar el acceso a la vivienda, atraer inversión y reducir las trabas burocráticas que "dificultan emprender, trabajar y prosperar".

La candidata de Vox ha resaltado el "valor" de las raíces, las tradiciones y la identidad de Extremadura, pero ha reivindicado que las tradiciones "no pueden quedarse simplemente en el pasado", sino que hay que conseguir "que también tengan futuro".

Así, en declaraciones a los medios, la candidata ha sostenido que cuidar las raíces también significa "apostar por quienes representan el futuro de España", evitando que los pueblos pierdan población, talento y oportunidades. "Que nuestros hijos puedan construir su proyecto de vida en la tierra en la que están sus raíces", ha reivindicado.