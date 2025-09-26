Vox tiene la "mano tendida" para negociar los PGEx con "líneas rojas" en inmigración, gasto superfluo y la ecotasa

Los diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura Álvaro Sánchez-Ocaña Vara y Javier Bravo Arrobas, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo político Vox afronta una posible negociación con la Junta de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 con una "predisposición" de "mano tendida por el bien de Extremadura", aunque con "líneas rojas" en materias como inmigración, gasto superfluo o la ecotasa para la Central de Almaraz.

"Nuestra predisposición es tener la mano tendida por el bien de Extremadura, pero no depende de nosotros, es la obligación suya (del Gobierno autonómico) la de sacar los presupuestos adelante y la de negociarlos con el grupo de la oposición en un gobierno que no olvidemos está en clara minoría", ha señalado al respecto el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Álvaro Sánchez-Ocaña Vara.

En todo caso, a preguntas de los medios durante una comparecencia este viernes en Mérida, ha señalado que hasta el momento "nadie" del Ejecutivo regional se ha dirigido aún a su formación para una posible negociación de las cuentas, y no ha descartado incluso que el Gobierno de María Guardiola pudiera intentar consensuar los presupuestos con el PSOE.

"A nosotros todavía nadie nos ha dicho nada y veremos a ver si la presidenta tiene bien negociar y con quién, no sabemos si nos llaman a nosotros o ya estará negociando con el PSOE", ha espetado Sánchez-Ocaña, quien también ha afirmado que, a su juicio, la Junta "no ha empezado bien" una "previa negociación" de los PGEx por cuestiones como los más de 6 millones de euros anunciados para cooperación internacional.

"Podemos decir que la Junta no ha empezado bien esa previa negociación, veremos a ver en las próximas semanas qué tal será esas condiciones de negociación o no", ha afirmado el diputado de Vox, quien ha añadido sobre si cree que la Junta pudiera estar negociando las cuentas con el PSOE que del actual Gobierno autonómico del PP "se puede esperar absolutamente todo".

