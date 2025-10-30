La XI Feria 'Arte Aparte' reúne en Cáceres un centenar de propuestas artísticas de todo el mundo

Presentación de la XI Feria de Arte y Acción 'Arte Aparte', que reúne en Cáceres un centenar de propuestas artísticas - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de propuestas artísticas de todo el mundo se dan cita en Cáceres, en la XI Feria de Arte y Acción 'ArteAparte', que se inaugura este viernes, día 31, a la 21,00 horas en el Espacio Belleartes. Está organizada por la Asociación Cultural Belleart y pretende aportar su grano de arena a la carrera para la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Esta cita cultural, que nació para dar un espacio a artistas emergentes que no tienen posibilidad de mostrar sus obras en ferias y circuitos oficiales, ha recibido este año más de 500 propuestas para participar, de las que se han seleccionado 117 artistas.

La mayoría se trata de artistas emergentes pero también participan otros consolidados, y los seleccionados cumplen el criterio de ser la mitad de ellos procedentes de Extremadura, el 25% del resto de España y el otro 25% internacionales.

Esta nueva edición se ha presentado este jueves con la participación del concejal de Cultura, Jorge Suárez, junto al secretario general de Cultura, Francisco Palomino; la diputada provincial de Igualdad, Antonia Molina; y el comisario de la feria Paco MacGregor.

El comisario ha detallado que entre los países presentes figuran Portugal, Francia, Italia, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Marruecos, Sudáfrica, China y Australia.

"Luchamos para que la feria este año vaya en sintonía con la capitalidad cultural y trabajamos los valores de la participación de la ciudadanía y el bienestar, la inclusión, la accesibilidad y la sostenibilidad", ha explicado.

Además, ha destacado la sinergia rural de esta feria que va a realizar acciones en Jarilla, Casar de Cáceres y Cordobilla de Lácara con tres intervenciones en estos municipios, que también fomentarán el arte inclusivo al contar con la colaboración de Novaforma y Aspainca para estas propuestas artísticas.

La feria también tiene un hueco para los jóvenes menores de 16 años con 'ArteAparte Junior', que les ofrece la posibilidad de tener una primera experiencia expositiva real, y cuenta con la colaboración de la Bienal Internacional do Alentejo (BIALE), que contará con 9 obras de artistas del acervo de BIALE, que abre el viernes 7 de noviembre en la sala B de Belleartes.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Ante este programa, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado la importancia de esta cita para la ciudad, que es una muestra de la colaboración público-privada con el objetivo de fomentar el arte. "Este evento encaja en los valores del camino a la Capitalidad Cultural Cáceres 2031, que son la sostenibilidad, el apoyo a la diversidad, al artista, a la participación ciudadana; y es un granito más que suma en esa carrera", ha dicho.

"Animamos a todos los cacereños y cacereñas a que disfruten de este evento que se hace de una forma desinteresada, que apoya al arte y al camino hacia Cáceres 2031", ha subrayado Suárez.

Por su parte, Francisco Palomino ha felicitado a la asociación por esta nueva edición porque "no es fácil" sacar adelante proyectos como éste. "Me alegré cuando vi que conseguíais una de las ayudas a las asociaciones culturales que sacamos desde la Junta para hacer posibles proyectos que muchas veces son difíciles de sacar adelante fuera del circuito tradicional", ha apuntado el secretario general de Cultura.

"Es libertad creativa, para exponer y sois capaces de poner en contacto directamente al artista con la persona interesada o bien en coleccionar arte o acercarse al mundo del arte y empezar a coleccionar; y de sacarla de la ciudad, porque muchas veces nos es más fácil las cosas en la ciudad, pero es importante que seamos capaces de llevar todas las iniciativas al mundo rural porque Extremadura es eminentemente rural", ha resaltado.

En su intervención, ha incidido en que "Cáceres se está convirtiendo en este mes de octubre en la capital del arte contemporáneo", en alusión a la iniciativa 'Cáceres Contemporánea' que se inauguró este pasado miércoles con ocho instalaciones urbanas en el entorno de la plaza de Santiago. "En esta ciudad y en Extremadura el arte contemporáneo está más vivo que nunca", ha subrayado.

Por su parte, la diputada provincial Antonia Molina ha destacado que "esta feria nos invita a mirar y descubrir el arte en los márgenes con creaciones y artistas que rompen convenciones, y forma parte esencial del pulso cultural de nuestra provincia".

Molina ha celebrado que la feria haya alcanzado la paridad real "no por obligación sino por convicción", ya que en los artistas seleccionados hay más de un 50% de mujeres. Además, "amplía horizontes, genera redes, y dinamiza no solo a la ciudad de Cáceres sino que se extiende al mundo rural", ha resaltado.

Y es que, en esta edición la Deria Arte Aparte llegará a Jarilla y a Casar de Cáceres, "porque la cultura no es privilegio de las ciudades sino un derecho que debe llegar a todos los rincones del mundo, del territorio", ha dicho la diputada. "Ferias como esta demuestran que Cáceres tiene ambición, la sensibilidad y el talento necesario para convertirse en Capital Cultural en 2031", ha concluido.