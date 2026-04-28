Los XVIII Premios Avuelapluma se entregan este miércoles en Cáceres a Gervasio Sánchez y Francisco Serrano, entre otros

Palmarés de los Premios AVP, que se entregan este miércoles en Cáceres - AVP

CÁCERES, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los XVIII Premios Avuelapluma se entregan este miércoles, 29 de abril, para reconocer la trayectoria y el trabajo de destacadas figuras de la cultura y el periodismo como el fotoperiodista Gervasio Sánchez o el escritor Francisco Serrano, entre otros.

La ceremonia de entrega comenzará a las 20,00 horas y, aunque estaba prevista su celebración en los jardines del Museo Casa Pedrilla como es habitual, se ha trasladado al Castillo de la Arguijuela de Abajo ante la previsión de lluvias en la ciudad. La organización ha dispuesto autobuses para el traslado de los asistentes, que saldrán a las 19,15 horas del entorno del Hotel Extremadura.

La cita adquiere este año un carácter especial al enmarcarse en la conmemoración del 20 aniversario del periódico cultural Avuelapluma, y la organización ha confirmado la asistencia de todos los premiados, que recogerán personalmente las tradicionales plumas de hierro forjadas esculpidas por Roberto Iglesias, símbolo de estos galardones.

El palmarés de este año está compuesto por Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) que será galardonado con el Premio de Fotografía 'Juan Guerrero' por su compromiso con el fotoperiodismo y su trabajo documentando los conflictos y sus consecuencias humanas. "Su trabajo se caracteriza por el rigor, la profundidad y un firme compromiso con las víctimas de la guerra", destaca la organización de los galardones.

Sánchez recibió en 2009 el Premio Nacional de Fotografía y cuenta con muchos reconocimientos por su trabajo que combina ética, sensibilidad y una importante capacidad narrativa. La asociación cultural Avuelapluma reconoce con este premio "toda una vida dedicada a contar la verdad a través de la imagen".

El Premio a la Libertad de Expresión será para Julio Núñez, por su labor de investigación periodística sobre la pederastia en la Iglesia y su defensa del derecho a la información. Desde 2018 realiza un trabajo de largo recorrido que ha contribuido a destapar varios casos que ha contado en sus reportajes en El País, los cuales han tenido un fuerte impacto social y han abierto el debate público sobre esta cuestión.

En 2022 fue reconocido con el Premio Ortega y Gasset del Periodismo, uno de los galardones más prestigiosos del sector y es autor, además, del libro Padre Pica donde profundiza en esta investigación con rigor. El premio Avuelapluma reconoce su labor en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

LETRAS, CINE, TEATRO Y MÚSICA

El Premio a las Letras será para Francisco Serrano (Guareña, 1982) por una obra literaria singular que ha alcanzado reconocimiento nacional con el Premio Tusquets de Novela 2025 con El corazón revolucionario del mundo. Su obre se mueve entre lo emocional, lo fantástico y lo simbólico, construyendo universos propios en los que conviven lo cotidiano y lo extraordinario.

Serrano es autor de novelas como Perros del desierto o En la costa desaparecida, además de haber participado en proyectos colectivos como Hijos de Sedna o Estío. Este pacense representa una forma de entender la literatura desde la libertad creativa y la exploración de nuevos lenguajes narrativos y por eso recibe este premio en reconocimiento a una voz literaria única y en plena madurez.

El Premio Cine ha recaído en Fátima Lianes, por su labor al frente de la productora audiovisual Wild Mind Films, desde donde ha desarrollado proyectos con una clara vocación internacional y una mirada contemporánea sobre la realidad. Entre sus trabajos destacan títulos como Los 8 de Irak, El Culiacanazo, The Future is Now o la seria Dying Earth, en las que aborda contextos complejos vinculados a conflictos, transformación social y escenarios de futuro.

El Premio a las Artes Escénicas se ha concedido Memé Tabares, una de las figuras imprescindibles del teatro extremeño que ha dedicado toda una vida al teatro con una trayectoria de más de cuatro décadas como actriz, directora y dramaturga. Ha formado parte de montajes emblemáticos como Edipo Rey o Electra y ha dirigido propuestas como El jardín del mundo, reconocida con el Premio Jara.

Entre sus trabajos más destacados en el Festival de Teatro Clásico de Mérida sobresale Las Parcas, escrita y dirigida por ella misma, que llegó a ser nominada a los Premios Max como mejor espectáculo revelación. Tabares representa una manera de entender el teatro como compromiso, investigación y emoción y su trabajo "ha dejado una huella profunda tanto en el escenario como en la formación de nuevas generaciones", apunta la asociación cultural.

Y el Premio a la Música ha ido a parar a Chloé Bird, una de las voces más personales de la música independiente extremeña, con una trayectoria marcada por la sensibilidad, la coherencia artística y una constante evolución sonora. Desde su primer trabajo, el EP October Moon (2013), ha ido construyendo un universo musical propio dentro del indie-folk, caracterizado por música delicada y letras introspectivas.

Chloé Bird representa una forma de entender la música desde la independencia, la honestidad y el cuidado artístico y con este premio, Avuelapluma reconoce su aportación a la escena musical contemporánea y su consolidación como una voz propia dentro del panorama nacional.

La velada estará amenizada por Aurora Samino Quartet y está prevista la asistencia de la consejera portavoz y de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, o el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otros representantes institucionales.

Con esta nueva edición, los Premios Avuelapluma se muestran como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad, "poniendo en valor el trabajo de quienes contribuyen, desde distintos ámbitos, a construir una sociedad más crítica, libre y conectada a través de la cultura".