El XXIV Mercado Medieval de Cáceres contará con 200 puestos, espectáculos de luz y sonido y conciertos de mayor formato

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, junto a una técnica de Turismo en la presentación del XXIV Mercado Medieval - EUROPA PRESS

CÁCERES, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres, que celebrará su vigésimo cuarta edición del 13 al 16 de noviembre, contará con 200 puestos de artesanía y comida, espectáculos de luz y sonido que se proyectarán sobre la Torre de Bujaco, conciertos de mayor formato, así como talleres de vidrio soplado, de caligrafía árabe o de madera, además de las exhibiciones de cetrería y animación callejera.

La disposición de los puestos será la habitual con la zona cristiana en el entorno de la plaza de San Juan, Gran Vía, Santa María, San Jorge, calle Pizarro y Las Claras, para continuar con la zona árabe en la plaza de las Veletas y San Mateo, y la zona hebrea en la judería vieja en el barrio de San Antonio y la plaza de Pereros.

En total, por todo el recinto se celebrarán cada día más de una treintena de actividades en una programación en la que se ha buscado "más calidad", según ha indicado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, en la presentación de esta cita que organizará las dos próximas ediciones la Asociación Solo Artesanos (Rivendel), por un canon anual de 90.000 euros.

En aras de esa calidad, el pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión bianual se ha modificado para que primen más los aspectos "objetivos", ha dicho Orgaz, en cuanto a la oferta de actividades, que los económicos. "Yo creo que este es un aspecto importante porque no se valora tanto la cuantía y el canon que la empresa concesionaria del servicio pone encima de la mesa, sino que se valora todo lo demás, en definitiva, la programación y la calidad del mercado", ha explicado el edil.

Así, se han valorado aspectos como la realización de espectáculos de luz y sonido al aire libre con proyecciones sobre fachadas de edificios históricos, que se desarrollarán el viernes, sábado y domingo, con dos pases diarios, a las 20,30 y a las 21,00 horas, con una duración de 15 minutos.

También se han valorado la creación de contenidos para redes sociales y el impacto en medios de comunicación sobre la actividad del mercado, y se han ampliado las actividades gastronómicas, con degustaciones de hasta mil raciones el viernes, sábado y domingo a las 13,00 horas en el Foro de los Balbos.

Los conciertos serán de mayor formato con grupos de, al menos, cinco integrantes, y se desarrollarán en un escenario que se habilitará en la Plaza Mayor. "Hemos buscado mejorar esa programación, que siga siendo un atractivo no solo para cacereños y cacereñas, sino que no pierda esa vertiente turística y pueda servir para atraer turistas a nuestra ciudad", ha subrayado Orgaz.

A los puestos de artesanía y gastronomía se sumarán espacios infantiles, zonas de exposiciones y exhibiciones y el Campamento de las Tres Culturas. No faltarán los tradicionales pasacalles, musicales de danza, malabares, exhibición de cetrería y talleres de todo tipo desde caligrafía árabe, madera, esgrima infantil, artillería, vidrios soplados, etc.

También se sucederán distintas exhibiciones sobre la vida cotidiana del campamento cristiano, de lucha musulmana, espectáculos de fuego y pirotecnia y los conciertos con grupos como Gálata, Treefolk o Lux Celtae, además de representaciones teatrales a lo largo de la jornada.

El domingo, dia 16, habrá una programación completa con los talleres, degustaciones y el espectáculo de luz y sonido con sus dos pases y con los conciertos en el escenario de la Plaza Mayor. A las 22,00 horas se clausurará el Mercado Medieval con un espectáculo en el que participarán todas las compañías de manera conjunta que han actuado en esta edición.

"Queremos animar a los cacereños y las cacereñas a que disfruten de una edición que esperemos que le dé un toque de aire fresco a este mercado y, por supuesto, animamos a que sean muchas las personas que puedan disfrutar de un marco único, incomparable como es nuestra ciudad monumental precisamente con una actividad que nos lleva a esa época medieval", ha concluido el concejal.

La inauguración será el jueves, día 13, a las 18,00 horas, y el resto de los días el horario será de 12,00 a 00,30 horas, el viernes y el sábado; y el domingo, de 12,00 a 22,00 horas.

LITIGIO JUDICIAL

Se da la circunstancia de que la empresa que ha resultado adjudicataria mantiene un litigio con el Ayuntamiento de Cáceres desde 2023, cuando resultó ganadora del concurso la empresa Balconet, y Solo Artesanos, que quedó en segundo lugar, recurrió unas horas antes de la celebración al entender que no se habían tenido en cuenta algunas cuestiones de su oferta. El consistorio consiguió entonces una medida cautelar y salvó la celebración del mercado.

Pero el proceso judicial siguió adelante y, casi un año después, en 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 dio la razón a la Asociación Solo Artesanos, en el sentido de que debería haber sido esta empresa la adjudicataria. El ayuntamiento cacereño recurrió esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que desestimó el recurso, de manera que el asunto está ahora en el Tribunal Supremo (TS), a la espera de su pronunciamiento.

Todo este procedimiento es independiente de la nueva adjudicación que se ha producido con el concurso de gestión para 2025 y 2026, con la que se espera conseguir una edición renovada con actividades novedosas en una de las citas más multitudinarias de la ciudad, que congrega cada año a miles de cacereños y visitantes.