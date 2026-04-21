La XXVI Feria del Libro de Cáceres abre sus puertas este martes hasta el 2 de mayo con 24 presentaciones de obras

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CÁCERES 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXVI Feria del Libro de Cáceres abre este martes sus casetas en el Paseo de Cánovas, donde, a partir de esta tarde y hasta el 2 de mayo, el público podrá comenzar a recorrer el recinto y visitar a las librerías participantes que se han instalado en casetas renovadas, que acogerán la veintena de expositores, nueve de ellos ocupados por librerías de la ciudad.

Los visitantes podrán adquirir libros con un 10% de descuento, en el arranque de varios días en los que la lectura volverá a ocupar el centro de la vida cultural de la ciudad.

La inauguración oficial tendrá lugar este miércoles, 22 de abril, a las 13,00 horas, con la participación del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez. Antes, a las 11,30 horas está previsto un club de lectura intergeneracional en torno a la familia de Pascual Duarte, que une a jóvenes y mayores en torno a la literatura.

A partir de esa jornada, la programación tomará ritmo con presentaciones, firmas de autores y actividades dirigidas a todos los públicos. Ese mismo miércoles, por la tarde, se llevarán a cabo las presentaciones de Miguel Ángel Aguilar con su libro No había costumbre, a las 18,30 horas, y Julia Rípodas con Grita Casandra, a las 19,30 horas.

En total, hay previstas 24 presentaciones de libros de autores como el escritor extremeño Javier Cercas, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina y el poeta Juan Carlos Mestre, entre otros muchos.

Durante varios días, el Paseo de Cánovas se convertirá en un espacio de encuentro en torno al libro. El horario general de apertura de los stands será, por la mañana, de 11,00 a 14,00 horas en días laborables y de 12,00 a 14,30 horas los sábados y festivos. Por la tarde, abrirá de 18,00 a 21,00 horas, ampliándose hasta las 21,30 horas en vísperas de festivos.

Se trata de una cita que organizaba la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) pero que, en esta ocasión, la ha asumido directamente el ayuntamiento ante la situación de la entidad, que se encuentra en un proceso de análisis de la situación económica y financiera.

La Feria del Libro de Cáceres cuenta con un presupuesto de 45.000 euros de las arcas municipales, y el apoyo de otras instituciones como la Junta de Extremadura o la Diputación de Cáceres.