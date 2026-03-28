Activo un incendio forestal en Ourol (Lugo), que calcina cerca de 20 hectáreas

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España).- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal permanece activo en el municipio lucense de Ourol, en la parroquia de Sisto, desde las 23.07 horas del viernes. Por el momento, calcina en torno a 20 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado, por lo de ahora, un técnico, ocho agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala.

El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal. Además, dispone de otro teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.