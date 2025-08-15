Activo un incendio en el municipio pontevedrés de Agolada

PONTEVEDRA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un fuego permanece activo en el municipio pontevedrés de Agolada, en la parroquia de Sexo, según informa el servicio de emergencias 112 en la red social X.

En ella, explica que como medida preventiva se ha declarado la situación 2 por su proximidad al núcleo urbano do Sexo, apunta sobre un nuevo foco de incendios.

Con ello, son varios los frentes activos, nueve en la provincia de Ourense; uno en la de A Coruña, en concreto en Toques aunque próximo a un núcleo de Melide, y este último en la provincia de Pontevedra.

A la zona de O Sexo, en Agolada, se desplazó este mediodía el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que se puso a disposición del alcalde, así como del delegado territorial de la Xunta al que ofreció la "máxima colaboración" del Gobierno y todos los medios que sean necesarios.

También pidió prudencia a la ciudadanía y la recomendación de que siga las indicaciones de los servicios de emergencia, así como evitar desplazamientos innecesarios. También agradeció el trabajo "incansable" de los servicios de extinción.