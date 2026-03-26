Agromuralla denuncia contratos lácteos "ilegales" por debajo de costes y pide a Gobierno y Xunta que intervengan

Protesta de ganaderos de Agromuralla - AGROMURALLA

LUGO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ganaderos Agromuralla denuncia que la industria láctea está presentando contratos "ilegales" por debajo de costes de producción, por lo que reclama al Gobierno central y Xunta que "intervengan con todos los mecanismos de los que disponen a su alcance".

En un comunicado, pide a los ganaderos que "no cedan a los chantajes de las industrias" y que no firmen estos contratos con "bajadas inasumibles" de precios que ponen en riesgo la viabilidad de granjas.

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, explica que "la gran mayoría de los ganaderos" no han firmado los contratos en estas condiciones y "no lo van a hacer", pues se proponen recortes de hasta nueve céntimos que con los aumentos de costes de producción por la guerra elevan la diferencia hasta unos 15 céntimos por litro.

"Hay que reforzar las inspecciones para comprobar que no está viniendo leche de fuera a un precio inferior a los precios de producción que hay aquí y comprobar también que el producto que viene en las cisternas sea el que realmente si dice que viene. Por ello pedimos que, por un lado, si intensifiquen las inspecciones, y, por otro, que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para obtener el dato de los costes de producción actualizados y que ese índice se haga público de manera oficial para que sea tenido en cuenta en los contratos a firmar", solicita.

Agromuralla exige que se hagan públicos los datos de los precios de compraventa entre industria y distribución, igual que se hacen los de los contratos con los ganaderos, para poder conocer las márgenes con las que trabajan los distintos los eslabones de la cadena láctea.

La asociación continuará con un campaña de movilizaciones este viernes, 27 de marzo, con una concentración ante la planta de Leite Río en el polígono de O Ceao, en Lugo, a partir de las 12,00 horas.