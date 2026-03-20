Agromuralla y OPL denuncian que industrias lácteas promueven una bajada de precio en origen de casi 10 céntimos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones de ganaderos y ganaderas OPL y Agromuralla, que reúnen cerca de 1.000 productores de leche de vaca en todo el territorio español, vienen a denunciar la bajada de precios de la leche en origen de casi 10 céntimos por litro que promueven las industrias en los contratos que están tratando de renovar estos días, de cara a la inminente finalización de los vigentes.

En un comunicado, dichas organizaciones han recordado que en Galicia se produce sobre el 40% del volumen de leche a nivel nacional, siendo la primera Comunidad en la que se renuevan los contratos lácteos. "Por lo cual, los precios que se firmen en Galicia van a marcar la tendencia de los precios que se van a pactar en el resto de España en los próximos meses", han apuntado.

"Cierto es que las industrias ya anticiparon una bajada de los precios con las ofertas que hicieron hace dos meses, según prescripción legal, matizando que la bajada no iba a ser tan acusada como se anunciaba en las ofertas. La sorpresa del sector se da esta semana, cuando Leche Río, Lactalis o Naturleite dieron el paso de concretar precios con una bajada de entre 7 y 9 céntimos por litro", han criticado.

Según OPL y Agromuralla, esta bajada "no está justificada" pues, si se echa un vistazo a los precios que se están pagando fuera de España, tanto por leche líquida como por nata o mantequilla, en los últimos dos meses han ido en aumento, "lo que no se corresponde con lo que ahora están argumentando las industrias a la hora de negociar los contratos".

"La preocupación del sector va en aumento porque la bajada de precios de la leche en origen coincide con el aumento estrepitoso de los precios del gasóleo, luz, fertilizantes y demás insumos y materias primas que necesitan las granjas, a consecuencia de la guerra de Irán", han subrayado.

Desde ambas organizaciones se recomienda a los ganaderos que no firmen los contratos. "Aún tenemos tiempo para negociar y es necesario presionar a la industria láctea para que no baje los precios, pues de llegar a materializarse, estaríamos ante unas pérdidas de entre 14 y 18 céntimos por litro, si sumamos la bajada del precio de la leche y la subida de costes de producción", han insistido.

"En caso de que las industrias no reconsideren esta postura y las que faltan por entregar los contratos las secunden, desde el sector llevaremos a cabo acciones contundentes conducentes al desabastecimiento del mercado", han sentenciado.