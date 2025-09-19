El alcalde de O Bolo (Ourense) asegura que el incendio, ya en situación 2, "fue intencionado"

Miguel Ángel García ha ratificado que no hay vecinos desalojados y "no hay previsión" de que se tenga que desalojar a futuro

OURENSE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de O Bolo (Ourense), Miguel Ángel García (Somos O Bolo, ha asegurado que el incendio, originado en el municipio este jueves y que ya ha obligado a activar situación 2, "fue intencionado".

El fuego se originó este jueves alrededor de las 23.45 horas en la parroquia de Vilaseco y, según ha ratificado el alcalde en declaraciones a Europa Press, el foco fue encendido "intencionadamente" junto a "la carretera OU-533".

García ha señalado que los vecinos "llevan toda la noche trabajando" en una "zona de difícil acceso", pero, ante la llegada de medios aéreos, "en principio no hay previsiones de que se expanda" el fuego.

"Creemos que no se va a correr ningún peligro, porque ahora los medios aéreos van a cortarle la cabeza al fuego y ya no debería salir de ahí", ha explicado.

Consultado por Europa Press, el regidor de O Bolo ha ratificado que no hay vecinos desalojados y "no hay previsión" de que se tenga que desalojar porque "el incendio está lejos de los tres núcleos de población". "Puede venir el viento y cambiar esto, pero en principio no se espera", ha añadido.

El fuego se inició pasadas las 23.45 horas de este jueves en la parroquia de Vilaseco y se encuentra próximo al núcleo de población de Santa Cruz, por lo que se han activado medidas de protección. En la actualidad afecta a unas 20 hectáreas.

Por ahora, se han movilizado para su extinción hasta cuatro agentes, siete brigadas, cinco motobombas y una pala. Además, también trabaja en la zona la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) con base en Laza (Ourense).