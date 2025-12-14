La alianza de Clun y Leche Celta se abre a "escuchar" a empresas para sumarse al "gran grupo lácteo gallego"

El director general de Leche Celta, Javier Bretón, que será uno de los futuros consejeros delegados de CoRural - CORURAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alianza anunciada esta semana entre Clun y Leche Celta para crear CoRural, el "gran grupo lácteo gallego", está abierta a "escuchar" a otras empresas que quieran sumarse al proyecto.

En una entrevista con Europa Press, el director general de Leche Celta, Javier Bretón, que será uno de los dos futuros consejeros delegados de CoRural --junto al director general de Clun, Juan Gallástegui-- apunta que la tendencia en el lácteo en Europa es "hacerse más grandes", una concentración a la que Galicia, como novena mayor región láctea europea, no es ajena en los últimos años.

Por ello, destaca que CoRural "es un proyecto que debe y puede dar visibilidad", de forma que "puede ayudar a que otras compañías cooperativas o no cooperativas" quieran "dar valor". "¿Por qué no vamos a escucharlas?", deja claro.

"Seguimos siendo pequeños a nivel de Europa o a nivel de España", expone sobre la posibilidad de ampliar este grupo lácteo que está pendiente de obtener luz verde por parte de Competencia, si bien Bretón se muestra "convencido" en que esa autorización al haber otras compañías más grandes que operan en Galicia. Ocupará el tercer puesto tras Lactalis (con marcas como Puleva) y Capsa (Central Lechera Asturiana y Larsa).

Bretón relata que, "más que una necesidad", este es un proyecto de futuro de las dos compañías. Remarca que Leche Celta --que pertenece al grupo portugués Lactogal-- lleva 36 años en Galicia (desde 1989), en donde mantiene sede social y su fábrica más grande (Pontedeume), por lo que aportará a la unión su saber hacer industrial y el "conocimiento" del mercado nacional. Mientras, Clun, una cooperativa cuya marca Feiraco tiene casi 70 años, ofrece la materia prima y la "base" del ganadero. "Cada una de las partes va a aportar lo mejor de cada compañía", sostiene.

"Se están concentrando todas las empresas, se está concentrando la distribución", dice, en un contexto de "riesgo" de abandono de la actividad por parte de ganaderos. "Necesitamos tener la capacidad de que se nos oiga", afirma Javier Bretón.

MARCHA DE PRODCUTORES DE XALLAS

"No podemos decir que la salida de leche de Xallas de Leche Celta haya sido algo positivo. Estaríamos mintiendo y sería por nuestra parte de mal gusto", afirma Bretón.

Sobre si la marcha de productores de Xallas aceleró esta alianza, explica que "hizo reflexionar" acerca de si adoptar otro "modelo". "Seguramente nos ayudó a verlo y buscar otras alternativas de futuro que entendemos que nos da más valor", expone.

CoRural contará con 1.400 productores de leche, 800 personas empleadas, ocho plantas industriales, al tiempo que seguirá manteniendo marcas independientes como Celta, Feiraco, Clesa, Únicla y La Vaquera.

En conjunto, suman un volumen de negocio anual de 600 millones de euros. Sobre proyección de aumento de facturación para el próximo año, Javier Bretón subraya que "este proyecto es para consolidar y crecer".

"SIN DUDA" MEJORARÁ PRECIOS DE PRODUCTORES

El futuro consejero delegado de CoRural cree que, "sin ninguna duda", esta unión repercutirá en mejora de precios que se paga a los ganaderos gallegos del grupo por su leche.

Aunque reconoce que el mercado lácteo es "difícil de acertar" en materia de precios, apuesta por "garantizar al ganadero un contrato con más tiempo, con una mayor visibilidad", a la vez de "ser muy eficientes en la transformación de valor".

Aboga por conseguir esa eficiencia "en toda la cadena de industrialización, logística, para llegar al consumidor siendo uno de los mejores productos a un precio competitivo". "No estoy diciendo más barato, digo competitivo", remarca.

LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS

De cara a futuro, el director general de Leche Celta augura que el nuevo grupo buscará "potenciar otra gama de productos dentro de las propias marcas comerciales".

Pone el ejemplo de que esta misma semana Celta ha recogido un premio en Barcelona a producto del año por su leche +Proteína. "Ese es el camino donde este grupo va a tener que estar, muy alineado con las tendencias del mercado", asegura.

"Estamos seguros que podemos dar una valorización desde la industrialización a nuevas referencias, a nuevos proyectos, a impulsar dentro de las mismas marcas una diversidad de producto, yogures, quesos...".

En un momento de caída de consumo de leche anual de "entre un 1% y 2%", indica las oportunidades que suponen productos como el queso que sí que va al alza, para lo cual se debe "adecuar la gama de productos" y mejorar capacidad de respuesta.

LA "ASPIRACIÓN HISTÓRICA" DEL GRUPO LÁCTEO

"Yo llevo en el sector algo más de 30 años y el gran grupo lácteo lo llevo escuchando desde que yo empecé en el sector", recuerda Bretón. "Vamos a intentar sacar adelante un proyecto que lleva 30 años cociéndose", resalta.

Así, considera que era una "cuestión de responsabilidad dotar a Galicia de ese gran grupo gallego". Espera que pueda verse como "un espejo para otras compañías" que "crean que puedan dar valor a este tema".

"Este grupo nos va a convertir en el primer grupo lácteo gallego con capital gallego, y eso no tiene duda a día de hoy", incide. Una "aspiración histórica" que confía en "sacar adelante".

Al respecto, agradece la "buena acogida" que han tenido por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, un proyecto sobre el cual se han mostrado "ilusionados".