Alrededor de 40 municipios sin servicio de recogida de basura en A Rúa, por el incendio de Larouco (Ourense)

Empresa Autoneum, en el polígono industrial del municipio de A Rúa, muy afectada por el incendio inicado hace dos días en el municipio de Larouco - ROSA VEIGA

La industria gallega es castigada por el fuego: Arden fábricas, explotaciones agrarias y viñas

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 municipios se encuentran sin servicio de recogida de basuras en A Rúa después de que el incendio de Larouco alcanzase la Ecoplanta de Sogama, situada a las afueras de la localidad. Así, se suma a la planta de A Gudiña, también dañada por el fuego.

Tal y como ha confirmado la alcaldesa, María González, a Europa Press, ahora tienen este problema añadido en toda comarca, salvo en el ayuntamiento del Barco, que se hizo con otra empresa de recogida. En está línea no va a haber recogida de basura en los próximos días y "no saben durante cuánto tiempo".

También en A Rúa, la fábrica Autoneum, proveedora de Stellantis ha sido golpeada por el incendio, siendo la principal sucursal dañada en el polígono. Este sábado todavía humea en diferentes puntos de sus instalaciones.

En palabras del teniente de alcalde de la localidad, Vicente Solarat, ha explicado que sobre las 14:40 del pasado viernes el fuego sobrepasó el río Sil desde Petín. En la empresa, que normalmente cuenta con 250 trabajadores, solo estaba el personal de mantenimiento, que fue desalojado.

Solarat ha subrayado que los daños son de una "gravedad importante", y además la fábrica realizaba componentes absorbentes e insonorizantes que al arder desprenden tóxicos.

No obstante, la situación está "bastante controlada", asegura. Actualmente, un equipo evalúa el estado del interior de las instalaciones.

SECTOR GANADERO Y VITIVINÍCOLA

Estas no han sido las únicas industrias castigadas, y es que algunos propietarios de granjas han perdido todos sus animales. Es el caso de Miguel Fernández, asociado de la empresa Coren, que ha perdido 19.000 gallinas, después de que el fuego asolase su granja el pasado jueves.

"Estábamos regando sobre las 18.00 horas y de pronto el humo se volvió muy intenso, como el fuego se encontraba a unos 200 metros tuvimos que marcharnos", explicó.

También, en la parroquia de Cova en el municipio de Pobra de Trives David Núñez lamenta la pérdida de su granja calcinada con dos de sus becerros y dos de sus mastines quemados dentro. "Había 6.000 euros, están ardidos, los rollos había 210 encintados, no queda nada y estaba lleno hasta el techo", añadió.

Núñez ha ampliado que desde entonces no se han registrados más bajas, y que los vecinos, amigos y una asociación le están dando alimento para el ganado.

Asimismo, el sector vitivinícola ha sufrido las consecuencias del fuego, con algunas viñas quemadas en la zona alta de A Rúa, Petín, Carballal y Larouco. El Consello Regulador de la Denominación de Orixe de Valdeorras, consultado por Europa Press, ha explicado que aunque por ahora las marcas son mínimas hay que esperar unas semanas para ver los efectos en la uva.

"Estamos a 15 días de empezar la vendimia en algunos puntos, el exceso de calor puede haber afectado al crecimiento o la humedad del fruto, ese es nuestro miedo", expresa.