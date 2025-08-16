Arde el bosque de Ridimoas de O Ribeiro (Ourense) en varios focos, afectando a varias poblaciones

OURENSE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bosque de Ridimoas, en la comarca de O Ribeiro ha ardido en varios focos el pasado viernes, afectando a varias poblaciones, entre las que se encuentran Vilar de Condes, A Veiga y Beade.

Tal y como ha trasladado la Asociación cultural e ecolóxica Ridimoas, el fuego comenzó sobre las 18.00 horas de este viernes a partir de cuatro focos incendiarios que comprometieron a algunas zonas pobladas.

El incendio se desarrolló en una "parte sensible" del bosque, con "mucho pino y material combustible" y actualmente está cerca de las casas, lo que supone una "situación complicada".

En este sentido, la asociación ha subrayado que debido a la "falta de medios, ahora el incendio amenaza las viviendas de Beade". "Es una situación bélica y fuera de control, ahora hay que poner a salvo las vidas y casas y luego pensar en como va a ser la recuperación", apuntan.

Asimismo, han lamentado que "un corredor forestal se vea arrasado si no es en su totalidad en una parte muy importante, con todo lo que eso significa", ya que Ridimoas nació como una actividad de conservación a raíz de un incendio a finales de los años 80.

Por ello, han asegurado que "debería ser suficiente tomar conciencia de la situación climática que se vive para anticipar situaciones como esta" y "tener previsto planes de actuación".