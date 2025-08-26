Una bajada de 10º favorecerá al control de los incendios en Ourense aunque las lluvias allí serán "escasas"

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025 - Adrián Irago - Europa Press

OURENSE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una bajada de la temperaturas de 10º y el aumento de la humedad relativa favorecerán al control de los incendios en Ourense y la disminución de los riesgos, aunque las lluvias en la zona continuarán siendo "escasas".

Tal y como ha informado el meteorólogo de Meteo Galicia Juan Taboada, Galicia experimentará esta semana una "caída de la temperatura" de unos 10º, y la llegada de varios frentes de influencia Atlántica, que traerán "más inestabilidad" y "aire fresco".

"Poco a poco Galicia pierde influencia anticiclónica, y llega influencia del Atlántico", ha expresado Taboada, quien explica que el primer frente se está experimentando este martes, con "poca actividad" en la provincia de A Coruña y cielo "no tan despejado" en el resto de Galicia.

El cambio llegará este miércoles a partir del mediodía, cuando aparecerá un frente con "más actividad, nubes y lluvias", especialmente en el litoral Atlántico y a partir de la tarde o incluso a lo largo de la noche en el este, sur de Lugo y provincia de Ourense. Sin embargo, destaca que "no es un frente de otoño invierno".

También el miércoles está prevista una bajada de temperatura por debajo de los 30º, una temperatura incluso "baja" para esta época del año. "Sumada a las lloviznas son condiciones bastante diferentes a estas semanas anteriores", ha señalado.

Además, ha avanzado que lo que queda de semana "no se van a recuperar las condiciones anticiclónicas", ya que "posiblemente" el viernes a la mañana entre otro frente con "algo de lluvia" en Pontevedra y A Coruña, y de forma "más débil e irregular" en Lugo y Ourense. En todo caso, las temperaturas se mantendrán más cerca de los 25º.

En esta línea, el fin de semana continuarán experimentándose "vientos húmedos, bastante nubosidad y temperaturas bajas" para la época del año y la posibilidad de lluvia en el oeste y de carácter "ocasional" en el este.