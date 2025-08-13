Balance de la noche de ola de incendios: varios heridos, evacuaciones y confinamientos en la provincia ourensana

Extinción del incendio declarado a partir de la vía del tren en Seixalbo, en un terreno en el que ardieron varias colmenas - ROSA VEIGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La noche de la ola de incendios que afecta a Galicia, especialmente en la provincia de Ourense, ha dejado un balance con varios heridos, evacuaciones y confinamientos.

Según informa el 112 Galicia esta mañana de este miércoles, además de los tres brigadistas de la brigada municipal de Oímbra que sufrieron quemaduras, el balance de heridos se completa con: tres personas con quemaduras, tres personas con traumatismos, dos personas con problemas respiratorios y cuatro personas atendidas por crisis de ansiedad.

Los fuegos que arrasan miles de hectáreas en Galicia han obligado también a evacuaciones, como las que tuvieron lugar en el municipio ourensano de A Pobra de Trives. Por un lado, fue necesario evacuar a 17 personas en Pena Petada, quienes ya han vuelto a sus casas. A ellos se suman una veintena de evacuados en Somoza, en este mismo ayuntamiento, quienes siguen sin poder volver a sus viviendas en la mañana de este miércoles.

También siguen sin poder volver todavía a sus casas tres vecinos de A Palela, en Maceda (Ourense), indica el 112 Galicia.

Durante la noche de confinaron más de 500 personas en Monterrei (Ourense), en concreto en los núcleos de Medeiros, Flariz y A Salgueira, quienes ya han resultado desconfinados.

Además, niños y monitores de un campamento infantil en la estación de Manzaneda tuvieron que pasar la noche confinados en las instalaciones antes de poder abandonar esta mañana el lugar para volver con sus familias.

Paralelamente, se ha restablecido la circulación en la autovía A-52, que estuvo cortada entre A Mezquita y Cualedro (Ourense), así como en la autovía AG-53 (que une Santiago con Ourense) y la carretera N-525, que estuvieron cortadas en Dozón (Pontevedra), se ha restablecido tras su afectación por la ola de incendios. También ha vuelto a circular el tren entre Santiago y Ourense, así como el AVE entre Galicia y Madrid.