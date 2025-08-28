Besteiro sobre la gestión de la Xunta en los incendios: "Es momento de hablar de responsabilidades políticas"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la visita al edificio de O Vello Cárcere de Lugo, a 28 de agosto de 2025. - PSDEG-PSOE

LUGO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSdeG-PSOE y portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado este jueves, en referencia a la comparecencia que tendrá Alfonso Rueda en el pleno del próximo 9 de septiembre, que deben abordarse la "responsabilidades políticas" por la gestión de los incendios de este verano.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, durante una visita al edificio de O Vello Cárcere de Lugo, para apoyar su candidatura como Lugar de Memoria.

Besteiro se ha referido a esa comparecencia del presidente Rueda y ha advertido: "Es el momento de hablar de responsabilidades políticas". Asimismo, ha avanzado algunas de las cuestiones que el PSdeG pondrá sobre la mesa en esa cita en el Parlamento, en alusión a "lo que tenía que haberse hecho y no se hizo, sobre el grado de coordinación que hubo, del número de efectivos que se pusieron en la práctica y, sobre todo, se dará cuenta de un recopilatorio de estos 17 años del Partido Popular al frente de la gestión de incendios".

Para el líder de los socialistas gallegos las explicaciones dadas hasta ahora no son válidas y ha recordado, sobre la existencia de los fuegos de quinta y sexta generación, que "esta posibilidad ya la conocíamos todos desde el año 2020 o 2022". Igualmente, ha acusado al gobierno gallego de cobijarse bajo el paraguas "de la trama incendiaria", subrayando que "el Partido Popular, cuando no es capaz de resolver un problema, siempre busca a quien echarle la culpa".

Tras censurar otros de los argumentos de Rueda, como la falta de medios o que eran "incendios imposibles de apagar", Gómez Besteiro ha recalcado que, lo que ocurrió, a juicio de los socialistas, fue que hubo "incompetencia y descoordinación" en la gestión de los incendios.