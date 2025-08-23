El BNG acusa a la Xunta de "pasotismo e inutilidad nunca vistos" en la lucha contra incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Medio Rural del BNG, Secundino Fernández, ha acusado a la Xunta de un "grado de pasotismo" y de "inutilidad nunca vistos" en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense.

En este sentido, ha señalado que, a pesar de que Galicia está en medio de una oleada de incendios "sin precedentes y con temperaturas extremas", la Consellería do Medio Rural "no inició" los trabajos de gestión de biomasa en las franjas secundarias de protección de los núcleos de población más expuestos.

El BNG ha señalado en un comunicado que, según la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, el pasado 20 de junio se hizo publica la licitación de un contrato por lotes para la gestión de biomasa en franjas secundarias, con un importe estimado de 2.278.560 euros.

Actualmente, ha continuado el BNG, solo se adjudicaron dos de los ocho lotes y, "lo más grave" es que "no se ejecutó absolutamente nada de ese contrato" cuando ya es pleno verano y con la crisis incendiaria "agravada por la emergencia climática".

Fernández ha recordado que esta situación se suma a la "falta de ejecución" de otros programas de prevención, entre los que ha ejemplificado, obras por valor de tres millones de euros y ayudas de 5,4 millones destinados a comunidades de montes.

"Estamos ante una estrategia de abandono que pone en peligro la vida de los gallego que viven en el rural", ha denunciado Secundino Fernández.