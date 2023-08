El BNG denuncia "falta de personal" en los servicios de extinción de la Xunta, sin "previsión de ningún tipo"

La diputada Carme Aira avisa de que esta semana el riesgo de fuego "es muy real" pero el Gobierno gallego "no está poniendo los medios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Carme Aira denuncia "falta de personal" en los servicios de extinción de incendios, sobre todo en zonas de Lugo y Ourense en las que suele haber fuegos, y ha lamentado que la Xunta se enfrente al verano "sin previsión de ningún tipo".

En un comunicado, la nacionalista lamenta la política de personal de la Consellería do Medio Rural, "con bajas sin cubrir" en áreas "tan sensibles" como la Valdeorras, Os Ancares y el sur de las provincias de Lugo y Ourense, según enumera.

Así, menciona la situación del distrito XIII (Valdeorras-Trives), donde "quedan dos personas para hacer el trabajo de ocho" porque hay seis ausencias. De hecho, Aira recuerda que fue en esta zona donde el año pasado ardieron más de 10.500 hectáreas. A esto suma la diputada del BNG la situación del distrito VII (A Fonsagrada-Ancares), que cuenta con cuatro brigadas pero dos están "sin capataces" porque los que había promocionaron profesionalmente.

En este contexto, el Bloque prevé presentar iniciativas en el Parlamento de Galicia para reclamar más personal en el servicio de extinción de incendios y unas "condiciones laborales dignas".

Asimismo, Carme Aira lamenta que la cifra de efectivos que anualmente recoge el Pladiga (Plan de Incendios de Galicia) "no se atiene a la realidad" porque, si bien dice que cuenta con 7.000 personas, "acaban siendo muchos menos" por diferentes motivos, tanto administrativos como laborales: "La Xunta sabe y lleva años sabiendo que esto podía ocurrir y no se tomaron medidas".

EL RIESGO "ES MUY REAL"

La diputada del BNG considera que la ausencia de grandes incendios este verano se debe al tiempo que hizo hasta ahora y no a la política del Gobierno autonómico.

No obstante, ante la situación de calor previsto para esta semana, Aira advierte que "el riesgo de incendio es muy real" --está en nivel extremo, según el mapa de la Consellería do Medio Rural-- y "una vez más el Gobierno de la Xunta no está poniendo los medios para evitar otro desastre global".