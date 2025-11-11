El BNG pide en el Senado medidas inmediatas y coordinadas para frenar el arrastre de ceniza tras los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva, ha registrado iniciativas para urgir al Gobierno central a llevar a cabo medidas inmediatas ante el arrastre de ceniza después de los incendios del pasado verano.

La organización nacionalista reclama coordinación entre administraciones para proteger la cuenca y señala que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno central tienen competencias en la materia y "deben frenar las consecuencias de los grandes incendios forestales, que afectaron con especial gravedad a las comarcas ourensanas".

"Estamos ante una situación de emergencia ambiental y sanitaria que requiere actuaciones inmediatas y coordinadas. No se puede mirar hacia otro lado y echar la culpa a la otra administración mientras las cenizas de los incendios llegan a los ríos y manantiales que abastecen a la población", ha advertido la senadora del BNG.

En esta línea, Carme da Silva ha recordado que la CHMS tiene competencias directas sobre el cuidado de la cuenca hidrográfica y sus márgenes y que, por tanto, "no puede desentenderse de un problema que pone en riesgo tanto el abastecimiento humano como el equilibrio ecológico de los ríos".

"No es suficiente con reconocer el problema; es necesario actuar ya. Los vecinos de los ayuntamientos ourensanos afectados tiene derecho a agua limpia y segura, y las administraciones tienen el deber de garantizárselo", ha reivindicado.