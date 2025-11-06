Bomberos forestales reclaman en Ourense mejoras a Medio Rural, que recuerda que "se negocia en una mesa"

OURENSE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos forestales convocados por la CIG se han manifestado este jueves frente a la delegación territorial de la Xunta en Ourense para reclamar mejoras en las condiciones laborales y que no se suspendan los contratos fijos discontinuos, unas reivindicaciones ante las que la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha señalado que "se negocia en una mesa de negociación" con "todos los sindicatos, no con una parte".

En concreto, casi una veintena de personas se han concentrado al grito de "menos discursos y más recursos" para solicitar a la administración autonómica que "tenga claro que el servicio de extinción de incendios tiene que ser 100% público" y tiene que "actuar en las multiemergencias en el medio natural y rural" como en "prevención y extinción de incendios".

Así lo ha trasladado la secretaria nacional de la CIG Adminitración autonómica, Celtia Burgos, quien ha señalado que el 16 de noviembre "se van a la calle casi 1.000 compañeros que deberían estar trabajando en la restauración en estos momentos".

"Tanto la conselleira de Medio Rural como la de Medio Ambiente están haciendo un paripé de propaganda, diciendo que van a invertir un montón de dinero en la extinción y prevención mientras el personal propio no quiere sentarse a negociar y mejorar las condiciones", ha añadido.

Por su parte, preguntada al respecto, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha señalado que estos bomberos, "que son un tercio de la plantilla de los 3000 que hay", venían "de unos contratos de seis meses" y que "se llegó a un acuerdo laboral", de tal forma que en 2024 "trabajaron siete meses", en 2025 "ocho meses" y en 2026 "trabajarán nueve meses".

En esta línea, ha incidido en que "todas las mejoras laborales se negocian en donde se tienen que negociar" y ha recordado que en el Parlamento, en la comparecencia de incendios, se explicaron las mejoras en las condiciones laborales del personal de incendios, "no solo en la parte económica sino también en las estabilizaciones de personal", y ha destacado que "seguirán trabajando con todos ellos en mejorar todo lo que se pueda".