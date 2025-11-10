La CHMS tiene mano tendida a cooperar tras los incendios, pero insta a la Xunta a "ponerse a trabajar también"

OURENSE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, ha trasladado que tiene la mano tendida para colaborar con la Xunta y facilitar cualquier actuación que esté vinculada con sus responsabilidades para paliar los efectos post incendios. Pero ha avisado de que no tiene "competencia" alguna en el monte, de abastecimiento o de saneamiento.

Así lo ha trasladado en una rueda en la que, acompañado del subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, han detallado las actuaciones que el Ministerio, a través de la CHMS, desarrolla en el marco de la restauración hidrológico forestal de las zonas afectadas por la oleada de incendios del pasado verano.

"Tras los trabajos de análisis y comprobación de la magnitud, el 9 de septiembre 10 brigadas del Programa de Conservación de Cauces comenzaron a ejecutar los trabajos más urgentes", ha explicado Quiroga, antes de agregar que, más tarde, el 24 de mismo mes, se autorizó una inversión de 3 millones de euros para actuaciones de emergencia, posibilitando así el despliegue de 19 brigadas más, seis de ellas para el área del incendio de Valdeorras".

Según ha explicado, los trabajos se ejecutan zonas en las que, por efecto del fuego, se redujo drásticamente la cubierta vegetal, lo que favorece el flujo de líquidos y sólidos hacia los cauces, con el consiguiente efecto erosivo laminar y la degradación de los ecosistemas fluviales.

Las actuaciones consisten básicamente en la construcción de pequeños muros de retención, denominados albarradas, con madera y/o piedras en cárcavas y torrenteras; y fajinas de troncos y ramas, sujetas con rollizos de madera quemada, con la que se pretende frenar el transporte de sedimentos; retirada de tapones y obstrucciones en puentes y obras de paso; retirada de madera quemada en cauces; y plantaciones y reforestación de bosque de ribera para frenar el transporte de sedimentos.

"No podemos olvidar que estamos ante una nueva fase de los incendios, siendo imprescindible actuar también con rapidez en temas prioritarios. Por ello, desde el inicio, se trabajó en la contención de las cenizas en las proximidades de captaciones de agua, para que los ayuntamientos pudieran garantizar el abastecimiento, y en la retirada de madera y tapones en zonas próximas a cascos urbanos, para evitar riesgos de inundación", ha remarcado.

Asimismo, ha indicado que, a pesar de los esfuerzos en la aplicación de medidas correctoras y preventivas en DPH (competencia CHMS) para minimizar el arrastre de cenizas a los cauces y el impacto de los mismos en la calidad de las aguas, una parte de estas, "inevitablemente, alcanzará las aguas superficiales fruto de condiciones meteorológicas adversas, o bien, por el empuje de troncos y ramas quemadas, procedentes de las zonas más altas, ubicados fuera de la competencia de los organismos de cuenca".

"QUE SE PONGA A TRABAJAR TAMBIÉN"

En este sentido, Eladio Santos ha advertido que la actuación necesita completarse con trabajos de la Xunta de Galicia, ya que las cenizas bajan de los montes, donde la CHMS no tiene competencias.

"El Gobierno gallego es el responsable de la gestión forestal antes, durante y después de los incendios, por lo que le pedimos que deje de echar culpas a quién está trabajando y se ponga a trabajar también", ha subrayado.

El subdelegado ha manifestado que las brigadas contratadas por la CHMS comenzaron a trabajar el 9 de septiembre, nueve días después de la extinción de los grandes incendios.

"Antes de eso, el Gobierno de España comenzó los trabajos previos y el diseño del plan en agosto. Se anticipó al problema, cuando aún no había lluvias, elaborando una hoja de ruta en tiempo récord", ha indicado, en la misma línea que Quiroga.

En todo caso, Quiroga ha defendido que no es momento de "confrontación política" y ha garantizado que, en lo que atañe a la CHMS, "coordinación y colaboración toda la que se quiere". "Que no se preocupen, que si necesitan autorización de cualquier tipo para hacer infraestructuras de captación, o dar agua potable a los pueblos, habrá máxima colaboración, máxima prioridad y celeridad total por nuestra parte", ha garantizado.