El Congreso admite a trámite la reforma del PP de los seguros agrarios, con PSOE y Sumar en contra

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso, pese al voto contrario de PSOE y Sumar, ha aceptado a trámite este martes una proposición de ley del PP para reformar los seguros agrarios combinados y que estos cubran las pérdidas de ingresos de los agricultores por la volatilidad de los precios.

La admisión a trámite de la propuesta ha prosperado gracias al apoyo de algunos socios de investidura del Gobierno como Junts, PNV y Esquerra Republicana. En el lado de los 'noes', además de los partidos del Gobierno, se han situado Podemos y BNG, y abstenciones ha habido sólo una, la de Coalición Canaria.

La propuesta del PP plantea que además de los riesgos asociados a fenómenos meteorológico también estén incluidos en los seguros agrarios los riesgos relacionados por la volatilidad de los mercados, que puede estar precedida por conflictos internacionales.

Así, se propone una modificación tanto de la Ley de Seguros Agrarios de 1978 como del reglamento de esta norma para incluir en esta lista de riesgos agrícolas aquellos vinculados "con los ingresos o rentas agrarias" y se puedan incluir en la póliza cláusulas sobre las fluctuaciones en los precios de productos agrícolas, cambios en la demanda o problemas de acceso a mercados que repercutan en los ingresos y puedan afectar a la rentabilidad de la explotación.