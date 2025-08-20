Consorcio de Aguas de Valdeorras instala dos fuentes en el Polígono A Raña y Viloira para abastecer a los vecinos

OURENSE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Valdeorras ha instalado una fuente en el Polígono Industrial A Raña y otra en la parroquia de Viloira para que los vecinos puedan ir a rellenar sus botellas con agua potable "con todas las garantías" y hacer así frente a la restricciones de agua.

Una medida que, ha explicado el alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, fue propuesta por el consorcio y pretende abastecer a quién quiera utilizarlas, sea de la comarca o fuera de ella. Aunque, incidiendo, en aquellos ayuntamientos donde hay escasez de agua potable.

De manera complementaria, el Ayuntamiento de A Rúa reparte agua embotellada -- donada por la UME, Cruz Vermella y otros grupos empresariales -- para que todos los vecinos tengan acceso a ella. Tal y como ha trasladado la alcaldesa María González a Europa Press se ha centralizado la entrega en la antigua estación de tren.

En palabras de González, el reparto se realiza porque "mucho material de los incendios" se ha depositado en las zonas de captación de agua, por lo que "hay que hacer analíticas una vez acabe el humo para saber si se puede consumir".

"Hay que tomarlo con calma, ha sido una catástrofe importantísima y tiene sus consecuencias", subraya.