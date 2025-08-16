El Consorcio de Bomberos de Lugo colabora en la lucha contra los incendios en Ourense

Extinción del fuego en la carretera de acceso a la población de Cualedro en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

LUGO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Lugo colabora en la lucha contra los incendios en la provincia de Ourense, con la movilización de un operativo.

En concreto, el presidente de la Diputación de Lugo y del Consorcio de Bomberos, José Tomé, informa que se ha movilizado un nuevo operativo con tres bombas nodrizas, cuatro vehículos de mando y trece efectivos para apoyar los trabajos de extinción.

Durante toda la semana hubo movilizaciones diarias de personal y material desde los diferentes parques provinciales, así como contactos con la Consellería de Medio Rural.

"Seguiremos colaborando todo el tiempo que sea necesario para atajar estos fuegos con responsabilidad, solidaridad y el compromiso absoluto de proteger a las personas, las viviendas y nuestro patrimonio natural", afirma el presidente.