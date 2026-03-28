Controlado el incendio forestal de Ourol (Lugo) que afecta a 30 hectáreas

Varios bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal que ha consumido 25 hectáreas, a 28 de marzo de 2026, en Ourol, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del ayuntamiento de Ourol, parroquia de O Sisto, está controlado.

Según ha detallado, el fuego, que comenzó a las 23.07 horas de la jornada del viernes, quedó controlado este sábado a las 14.18 horas. Así, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 30 hectáreas.

De esta forma, para hacer frente a las llamas se movilizaron, por el momento, un técnico, 11 agentes, 10 brigadas, 10 motobombas y una pala.