El CPXG insta a la Xunta a ampliar la información que ofrece sobre los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Goberno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) ha dirigido una carta a la Consellería do Medio Rural "para instar a su departamento a ofrecer información más amplia, frecuente y sistematizada sobre la ola de incendios".

"De manera que los periodistas y la ciudadanía dispongan de datos completos y actualizados para poder afrontar la emergencia", señala después de que desde formaciones como el PSdeG y el BNG se reclamase en este sentido "transparencia".

En su escrito, el CPXG traslada la demanda de los profesionales "de que se recuperen los tres partes informativos diarios de la Consellería, reducidos a dos en las últimas jornadas, de manera que pueda transmitirse a la población un retrato actualizado de la situación durante todo el día".

También se insta a la Consellería "a ampliar la información que ofrece sobre los incendios forestales activos" al no hacerlo, añade, "en los inferiores a las 20 hectáreas sino no afectan a espacios habitados o parques naturales lo que provocó vacíos informativos een la actual crisis". También pide que se aporten otros datos como los medios y personal desplegado por días y ayuntamientos. Todo ello en un comunicado en el que muestra su solidaridad con las personas afectadas.