CSIF exige a Rueda que asuma su "responsabilidad" y garantice la contratación de bomberos forestales todo el año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido por escrito al Presidente de la Xunta de Galicia una petición en la que le exigen que asuma su "responsabilidad" y "garantice" la contratación de bomberos forestales todo el año.

En el escrito, CSIF reclama que, "con carácter inmediato y entrada en vigor en 2025", se adopte la medida de contratar durante todo el año al personal fijo discontinuo del Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF).

"La contratación anual es una decisión urgente y necesaria para reforzar la capacidad operativa del servicio en un contexto de riesgos crecientes asociados al cambio climático. Además, no solo es fundamental para la respuesta en los meses de mayor riesgo de incendio, sino también para mantener las labores de prevención durante todo el año y acometer los trabajos de restauración medioambiental tras los incendios, reduciendo así su impacto y preservando los ecosistemas gallegos", remarcan.

Explican que actualmente el calendario laboral previsto por la Xunta contempla que en 2025 estos trabajadores sean contratados durante ocho meses, y que en 2026 se alcance la cifra de nueve meses.

Para CSIF, este cronograma es "insuficiente" y piden que la contratación se extienda ya en 2025 a los 12 meses, de forma que se garantice la estabilidad de los trabajadores y la plena operatividad del SPIF.

Esta medida afectaría directamente a cerca de 1.000 bomberos forestales. De no adoptarse esta decisión, alertan, el próximo 17 de noviembre está previsto el cese de cerca de 1.000 trabajadores, "lo que supondría una pérdida inasumible para el operativo contra incendios y para la protección del medio ambiente".

El sindicato también reclama la creación de 140 nuevos puestos de la escala técnica del SPIF, pertenecientes a la especialidad de Bombero Forestal Jefe de Brigada, lo que permitirá duplicar el número de brigadas operativas y asegurar una mejor coordinación, prevención y capacidad de respuesta ante emergencias forestales