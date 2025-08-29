La CUT destaca la "fuerza colectiva" surgida en la ola de incendios de Ourense y reprocha "inoperancia" a la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Unitaria de Traballadores (CUT) ha destacado la "fuerza colectiva" surgida durante la ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas en Galicia, especialmente en Ourense, durante la que la entidad habilitó su local en la capital de provincia para la recogida de material y alimento.

"Recordaremos el mes de agosto de 2025 como ese verano en el que la política forestal del PP arrasó la provincia de Ourense", ha criticado la entidad en un comunicado, en el que reprocha "inoperancia" a la Xunta y señala que la "causa" de los fuegos es "política", "fruto de una política de abandono".

"Pero frente a la destrucción ha surgido la fuerza colectiva y la solidaridad infinita que da sentido a un pueblo", asegura la CUT, que señala que "la unión y la fuerza inundaron" su sede en Ourense, donde se puso "todo el empeño" para recoger alimentos, agua y materiales para elaborar más de 400 batefuegos.

Así, durante una semana de recogida, llegaron a más de 15 ayuntamientos de Galicia y Portugal: Oimbra, A Gudiña, Xinzo de Limia, Chandrexa, Larouco, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, O Barco, Vilamartín de Valdeorras, Carballeda de Avia, Carballedo, Folgos do Courel y Chaves.

"Nuestro pueblo volvió a estar a la altura, la red, para sorpresa de nadie, funcionó. De tal manera tampoco sorprendió la total inoperancia de la Xunta, tanto como la falta de previsión de los ayuntamientos, mismo cuando la catástrofe tocaba ya a las puertas", añade el comunicado.

PETICIONES A LA XUNTA

De este modo, la CUT ha listado una serie de exigencias a la Xunta, entre las que solicita un modelo forestal "basado en la biodiversidad y recuperación del monte autóctono", así como una inversión pública "real y continua" en la prevención, cuidado y limpieza del monte.

Además, insta al Gobierno gallego a implementar "mejoras laborales y estructurales" para los equipos de extinción y personal de prevención.