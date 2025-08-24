Declarado un incendio en Avión: Galicia tiene tres fuegos activos, todos en la provincia de Ourense

Vista aérea tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en Cernego, Ourense, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

Controlado el incendio del ayuntamiento de Riós que afecta a 100 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Ourense, donde está activa la Situación 2, ha registrado un nuevo incendio forestal en el municipio de Avión, concretamente en la parroquia de Nieva. Actualmente, con este último foco son tres los incendios que permanecen activos en Galicia, todos ellos localizados en territorio ourensano.

Según los últimos datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, el fuego de Avión comenzó sobre las 17.09 horas de este domingo y afecta ya a 20 hectáreas.

En esta oleada de incendios que afecta a Galicia desde hace más de dos semanas, permanecen también activos los fuegos de Chandrexa de Queixa y Vilariño, que afecta a 19.000 hectáreas y tiene una evolución favorable, y el Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que aumenta afecta a 4.400 hectáreas.

Asimismo, permanecen estabilizados los fuegos de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); el de Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); en Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas); en Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas); y el de Vilaboa, parroquia de Santa Cristina de Cobres (70 hectáreas).

En la tarde de este domingo, sobre las 15.56 horas, quedó controlado el incendio forestal que afecta al ayuntamiento de Riós, en la parroquia de Fumaces y a Trepa, que calcina 100 hectáreas.

También están controlados los de Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Moialde (600 hectáreas; el de Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); el de Riós, parroquia de Trasestrada (40 hectáreas); y el de Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas).