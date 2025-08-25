Declaran la Situación 2 por un incendio en Pobra do Brollón (Lugo), próximo a Golmar, Conceado y San Pedro

Un helicóptero colabora en las labores de extinción del incendio, a 19 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el municipio lucense de A Pobra do Brollón, originado en la parroquia de Abrence, ha obligado a declarar la situación 2 de emergencia.

Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural, que ha señalado que la decisión se toma como medida preventiva ante la proximidad de las llamas a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro.

Por el momento, las estimaciones señalan que afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.