Democracia Ourensana demanda un plan de choque por los incendios y el PP afirma que actúa "en tiempo y forma"

El parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha demandado a la Xunta un plan de choque específico para la provincia de Ourense por la ola de incendios del pasado verano, una propuesta respaldada por BNG y PSOE, que han pedido un cambio en la política forestal, pero con rechazo del PP. Desde este grupo, se ha alegado que la Xunta actúa ya con inversión y "en tiempo y forma".

Ha sido en el pleno del Parlamento gallego y en el debate de una moción del grupo mixto de Democracia Ourensana sobre la política de la Xunta en materia de prevención, gestión y recuperación forestal frente a los incendios. En ella, se pedían partidas para Ourense y destinadas a la recuperación "integral" tras los incendios e incrementar los recursos y las ayudas

"En qué medida se están paliando los negativos efectos de los incendios del verano pasado y cómo se está procediendo para tratar de evitar que se repita el próximo verano", ha planteado el diputado ourensano quien ha demandado actuaciones y más partidas en este ámbito al considerar las actuales insuficientes. Mientras, ha cuestionado, como han hecho también BNG y PSdeG, que esté sin presentar el Plan de Prevención de Incendios (Pladiga).

En el debate de esta moción, que no ha salido adelante por los votos en contra del PP, la socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha demandado a la Xunta cambiar un modelo forestal "que no funciona, que está agotado". "La prevención ahora en marzo tiene que estar empezada", ha añadido.

Desde el BNG, Montserrat Valcárcel ha calificado también el modelo de la Xunta de "fracasado". "No es que falten aviones en agosto, es que falta política forestal, no falló la heroica entrega de la gente lo que falló fue la Xunta", ha sentenciado sobre los incendios del pasado verano.

Por su parte, el parlamentario del PPdeG Ángel Rodríguez ha calificado como "triángulo del fuego" a los grupos de la oposición en respuesta a sus críticas al Ejecutivo gallego. Más crítico ha sido con el BNG, del que ha asegurado que es el partido "que intenta calentar de una manera artificial y exagerada".

"Estamos esperando las noticias de refuerzo de los medios del Estado", ha sentenciado para defender, en su intervención, las aportaciones de la Xunta en este ámbito.

"Los gobiernos del PP llevan trabajando de una manera constructiva y real, sabiendo que queda mucho por hacer". "Su prioridad es Ourense, la nuestra toda Galicia, los presupuestos de 2026 responden a las necesidades de Ourense, incluyendo las ayudas a los afectados llegando en tiempo y forma", ha replicado a Armando Ojea.