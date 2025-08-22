Desactivada la situación 2 de emergencia en el incendio de Carballedo (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha desactivado la situación dos de emergencia en el incendio forestal que afecta al municipio lucense de Carballedo.

Este incendio forestal comenzó en la noche del jueves en la porrquia de Cova y de forma preventiva evacuaron el Albergue de Os Peares. Un total de 53 niños y 11 monitores fueron trasladados al albergue juvenil Lugo.

La oleada de incendios que desde hace dos semanas afecta a Galicia no da tregua y calcina ya 88.311,5 hectáreas en fuegos no apagados.